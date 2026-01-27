مکمل ویتامین B۳ با کاهش خطر سرطان پوست مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان پروندههای سلامت بیش از ۳۳۸۰۰ آمریکایی مبتلا به سرطان پوست غیر ملانوم را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که افرادی که نیکوتینامید، یک مکمل ویتامین B۳، مصرف میکردند، خطر ابتلا به سرطان پوست جدید در آنها به طور قابل توجهی کاهش یافت.
نیکوتینآمید- نوعی نیاسین- به عنوان یک داروی بالقوه برای جلوگیری از پیشرفت سرطان مورد مطالعه قرار گرفته است. اما دادههای مربوط به اثربخشی آن محدود بود.
مطالعه جدید دو نوع سرطان پوست را بررسی کرد: کارسینوم سلول بازال (BCC) و کارسینوم سلول سنگفرشی پوستی (cSCC).
این سرطانهای پوست غیر ملانومایی در لایههای مختلف پوست رشد میکنند. این دو سرطان در کنار هم، شایعترین نوع سرطان پوست هستند. آنها میتوانند در هر جایی از بدن ایجاد شوند، اما اغلب در نواحی در معرض آفتاب صورت، سر، گردن، دستها و بازوها ایجاد میشوند.
به طور کلی، این مطالعه نشان داد که میزان ابتلا به سرطانهای جدید پوست در بین بیمارانی که حداقل به مدت یک ماه، دو بار در روز ۵۰۰ میلیگرم نیکوتینآمید مصرف میکردند، ۱۴ درصد کمتر از افرادی بود که این مکمل را مصرف نمیکردند.
این مزیت زمانی که مکمل در اوایل تشخیص سرطان پوست بیمار شروع میشد، بیشترین تاثیر را داشت.
محققان دریافتند: هنگامی که نیکوتینامید بلافاصله پس از اولین تشخیص سرطان پوست در بیمار شروع شد، میزان ابتلا به سرطانهای جدید پوست ۵۴ درصد کاهش یافت.
این اثر محافظتی زمانی کاهش یافت که نیکوتینامید پس از ابتلای فرد به چندین سرطان پوست شروع شد.
بیشترین مزیت برای cSCC مشاهده شد که میتواند تهاجمیتر از BCC باشد.
این مطالعه ۱۲۲۸۷ بیمار که نیکوتینامید مصرف میکردند را با ۲۱۴۷۹ بیماری که نیکوتینامید مصرف نمیکردند، مقایسه کرد. اکثر آنها کهنه سربازان مرد بودند. میانگین سنی آنها ۷۷ سال بود.
محققان عواملی مانند سن، جنسیت، نژاد و سابقه بیماریهایی مانند لوسمی لنفوسیتی مزمن یا پیوند عضو جامد که با داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی درمان میشوند را کنترل کردند.
محققان همچنین تجزیه و تحلیل جداگانهای را در بین گیرندگان پیوند عضو جامد، گروهی که به داشتن خطر بسیار بالای سرطان پوست معروف هستند، انجام دادند.
در این گروه، به طور کلی هیچ کاهش خطری مشاهده نشد، اگرچه استفاده زودهنگام از نیکوتینامید با کاهش بروز cSCC در این گروه مرتبط بود.
محققان نتیجه گرفتند که نتایج نشان دهنده کاهش خطر سرطان پوست مرتبط با مصرف نیکوتینامید است و بیشترین فایده آن زمانی مشاهده میشود که مصرف مکمل در اوایل تشخیص بیماری آغاز شود.
آنها خاطرنشان کردند که برخلاف سایر داروهای پیشگیری از سرطان، از جمله فلوروراسیل موضعی که میتواند دردناک باشد، یا آسیترتین که خطر عوارض جانبی از جمله نارسایی کبد را دارد، نیکوتینامید نیازی به نظارت آزمایشگاهی ندارد و بدون نسخه در دسترس است.
دکتر «لی ولس»، نویسنده این مطالعه از دانشگاه وندربیلت تنسی، در یک بیانیه خبری گفت: «هیچ دستورالعملی برای زمان شروع درمان با نیکوتینامید برای پیشگیری از سرطان پوست در جمعیت عمومی وجود ندارد.»
وی افزود: «این نتایج واقعاً شیوه ما را از شروع درمان پس از ابتلای بیماران به سرطانهای پوستی متعدد به شروع زودهنگام آن تغییر میدهد. ما هنوز باید در شناسایی افرادی که واقعاً سود میبرند، بهتر عمل کنیم، زیرا تقریباً تنها نیمی از بیماران به چندین سرطان پوست مبتلا میشوند.»
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