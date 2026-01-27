جدال فروشندگان و خریداران در بازار سهام؛ صفوف فروش جمع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه ایران امروز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴، اگرچه شاهد جمع‌آوری صفوف فروش بود اما کار خود را با افت دوباره قابل توجه شاخص‌ها آغاز کرد.

شاخص کل بورس تهران در حالی در زمان تنظیم این گزارش روی عدد ۴,۰۰۸,۳۶۸.۶۸ واحد قرار گرفت که نسبت به روز گذشته کاهشی معادل ۱۰۶,۷۳۳.۴۰ واحد را تجربه کرد. این افت به معنای کاهش ۲.۵۹ درصدی ارزش شاخص کل است. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۲۳,۳۵۱.۶۹ واحدی به ۱,۰۳۸,۶۱۹.۵۹ واحد رسید که نشان‌دهنده کاهش ۲.۲۰ درصدی است.

ارزش بازار بورس تهران در این زمان به ۱۱۹,۷۶۶,۸۸۵.۰۹۲ میلیارد ریال رسید که نسبت به روز قبل کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. در جریان معاملات امروز، تعداد ۳۹۹,۱۰۴ معامله انجام شد که ارزش کل آن‌ها ۸۴,۵۳۶.۲۱۰ میلیارد ریال و حجم معاملات نیز ۸.۷۴۵ میلیارد سهم بود.

نمادهای اثرگذار در افت شاخص

بررسی تأثیر نمادها بر شاخص کل نشان می‌دهد که هفت نماد بزرگ بیشترین سهم را در افت شاخص داشته‌اند. ملی صنایع مس ایران (فملی) با تأثیر منفی ۱۳,۳۵۵.۱۵ واحدی در صدر این فهرست قرار گرفت. پس از آن، گروه صنعتی فارس با تأثیر ۱۱,۷۱۵.۰۵ واحدی، فولاد مبارکه اصفهان با تأثیر ۵,۳۷۲.۱۹ واحدی، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با تأثیر ۳,۷۰۳.۰۳ واحدی، پتروشیمی بندر امام (شبندر) با تأثیر ۳,۲۹۱.۵۴ واحدی، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با تأثیر ۳,۲۶۹.۵۰ واحدی و پتروشیمی نوری با تأثیر ۳,۲۱۳.۲۷ واحدی قرار گرفتند.

نمادهای پرتراکنش بورس

بر اساس معیار تعداد معاملات (نه حجم سهام معامله‌شده)، نمادهای پرتراکنش امروز بورس به ترتیب عبارتند از:

۱. پتروشیمی اروند (اروند) با ۱۷۲,۴۴۲ معامله، قیمت پایانی ۵۸,۰۱۰ ریال و ارزش معاملات ۱۷,۲۳۹.۹۷۷ میلیارد ریال

۲. صنایع چاپ و بسته‌بندی آسان قزوین (چاپ) با ۵۵,۴۹۳ معامله، قیمت پایانی ۹,۰۱۰ ریال و ارزش معاملات ۱۶۰.۰۷۳ میلیارد ریال

۳. ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۸,۷۵۸ معامله، قیمت پایانی ۱۳,۷۲۰ ریال و ارزش معاملات ۹,۱۱۸.۱۸۴ میلیارد ریال

۴. سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با ۹,۶۴۴ معامله، قیمت پایانی ۱,۶۶۸ ریال و ارزش معاملات ۱,۹۹۳.۴۰۶ میلیارد ریال

۵. پتروشیمی نوری (نوری) با ۷,۹۵۱ معامله، قیمت پایانی ۵۲,۱۶۰ ریال و ارزش معاملات ۴,۳۳۹.۱۲۱ میلیارد ریال

۶. سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) با ۴,۱۰۸ معامله، قیمت پایانی ۱۴,۵۱۰ ریال و ارزش معاملات ۱,۹۰۳.۰۴۲ میلیارد ریال

۷. گروه مالی مهرگان تأمین پارس (مهرگان) با ۳,۹۰۲ معامله، قیمت پایانی ۸,۹۶۰ ریال و ارزش معاملات ۴۶۴.۷۵۷ میلیارد ریال

وضعیت فرابورس ایران

بازار فرابورس ایران نیز امروز با افت مواجه شد. شاخص کل فرابورس در ساعت ۱۰:۰۹:۱۴ روی عدد ۳۱,۱۹۵.۸۷ واحد قرار گرفت که کاهشی معادل ۸۰۵.۹۳ واحد را نشان می‌دهد. این افت به معنای کاهش ۲.۵۲ درصدی شاخص کل فرابورس است.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۷,۲۴۲,۸۸۲.۵۵۰ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه به ۴,۰۹۰,۱۹۸.۴۲۹ میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات فرابورس ۱۳۵,۱۰۶ مورد بود که ارزش کل آن‌ها ۳۹۵,۴۵۶.۴۹۴ میلیارد ریال و حجم معاملات نیز ۳.۴۸۹ میلیارد سهم بود.

نمادهای اثرگذار در افت شاخص فرابورس عبارتند از: آریا با تأثیر منفی ۷۷.۷۵ واحدی، مارون با تأثیر ۷۴.۹۰ واحدی، کگهر با تأثیر ۶۲.۴۲ واحدی، نیشکر با تأثیر ۳۷.۲۳ واحدی، آریان با تأثیر ۳۲.۰۲ واحدی، بپاس با تأثیر ۲۹.۹۶ واحدی و سامان با تأثیر ۲۵.۴۴ واحدی.

نمادهای پرتراکنش فرابورس

بر اساس معیار تعداد معاملات، نمادهای پرتراکنش فرابورس امروز به ترتیب عبارتند از:

۱. مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (کپرسپولیس) با ۳۸,۳۵۴ معامله، قیمت پایانی ۷,۴۱۰ ریال و ارزش معاملات ۴۱۹.۴۱۹ میلیارد ریال

۲. آلیاژ گستر هامون (فهامون) با ۳۰,۶۰۶ معامله، قیمت پایانی ۵,۱۵۵ ریال و ارزش معاملات ۸۶.۹۰۳ میلیارد ریال

۳. نیان باتری خاوران (بانیان) با ۲,۷۵۹ معامله، قیمت پایانی ۱۷,۲۲۰ ریال و ارزش معاملات ۵۴.۳۰۳ میلیارد ریال

۴. دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو (دزاگرس) با ۱,۴۳۱ معامله، قیمت پایانی ۹,۷۲۰ ریال و ارزش معاملات ۱۸۸.۷۱۱ میلیارد ریال

۵. ساخت و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) با ۱,۱۸۰ معامله، قیمت پایانی ۸,۸۱۰ ریال و ارزش معاملات ۵۱.۸۸۱ میلیارد ریال

۶. سرمایه‌گذاری مهر (مهر) با ۱,۰۲۱ معامله، قیمت پایانی ۴,۹۸۰ ریال و ارزش معاملات ۱۳۶.۸۶۸ میلیارد ریال

۷. نفت ایرانول (شرانل) با ۹۲۲ معامله، قیمت پایانی ۵۷,۲۵۰ ریال و ارزش معاملات ۲۵۹.۲۹۱ میلیارد ریال

جمع‌شدن صفوف فروش

بازار امروز با جمع‌شدن صفوف فروش در بسیاری از نمادهای بزرگ مواجه بود. فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز به‌وضوح قابل مشاهده بود و این موضوع باعث شد تا شاخص کل با افت قابل توجهی روبرو شود. در عین حال، تقاضا نیز در برخی نمادها وجود داشت اما نتوانست در برابر فشار فروش مقاومت کند.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که افت امروز شاخص‌ها می‌تواند ناشی از چند عامل باشد: اول، خروج سرمایه از بازار سهام به دلیل نگرانی‌های ژئوپلتیکی و اقتصادی، دوم، فشار فروش سهامداران عمده در نمادهای بزرگ، و سوم، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار. همچنین، رشد ناهمگون بازار در هفته‌های گذشته که تنها شامل سهام بزرگ می‌شد، امروز با تصحیح قیمت‌ها مواجه شده است.

با توجه به اینکه شاخص کل به محدوده ۴ میلیون واحدی نزدیک شده است، انتظار می‌رود در روزهای آینده این سطح به عنوان حمایت روانی عمل کند. اگر بازارسازان وارد عمل شوند و تقاضا در این محدوده افزایش یابد، ممکن است شاهد تثبیت بازار باشیم. با این حال، ادامه فشار فروش می‌تواند شاخص را به سطوح پایین‌تری هدایت کند.