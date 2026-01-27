صدور سند مالکیت برای ۸۴ درصد از اراضی کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به پیشرفت چشمگیر در صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی استان، از صدور سند برای ۸۴ درصد از اراضی کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: با رفع تداخلات، بستر صدور سند تک‌برگ حدنگاری و برنامه‌ریزی دقیق در بخش کشاورزی فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: صدور سند تک‌برگ، گام بلندی برای شفاف‌سازی در مالکیت زمین‌های کشاورزی برداشته است، این اقدام علاوه بر رفع اختلافات احتمالی و ایجاد امنیت حقوقی برای بهره‌برداران، مزایای گسترده‌ای را به همراه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، داشتن سند معتبر را بستری مهم برای توسعه پایدار کشاورزی عنوان کرد و افزود: کشاورزان با دردست‌داشتن این اسناد، انگیزه و تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و استفاده از روش‌های نوین پیدا می‌کنند.

صیادی، افزود: این اقدام زمینه‌ساز تسهیل در دستیابی کشاورزان به تسهیلات بانکی، بیمه محصولات و سایر خدمات حمایتی است که می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان ایفا کند. همچنین، این اسناد می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قانونی برای جلوگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی کشاورزی عمل کند.

وی با اشاره به روند صدور اسناد کشاورزی ادامه داد: فرایند صدور اسناد برای اراضی کشاورزی طبق برنامه‌ریزی‌های دقیق و با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، در حال انجام است و این فرایند به‌صورت گسترده در سطح استان با مشارکت کشاورزان در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در ساماندهی بهره‌برداری، ارتقای مدیریت منابع زمین و یکپارچه‌سازی اراضی در استان لرستان به شمار می‌رود و زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه خواهد بود.

صیادی با اشاره به اهمیت حدنگاری شدن اراضی کشاورزی، بیان کرد: صدور اسناد تک‌برگ باعث شفافیت مالکیت، صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز می‌شود و بستر لازم برای برنامه‌ریزی دقیق در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.