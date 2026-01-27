پایان «فیلم ما» جشنواره فیلم عمار با یادبود شهید حسین کریمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، آئین اختتامیه بخش «فیلم ما» شانزدهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار، چهارشنبه ۸ بهمن، در سالن ۲ سینما بهمن تهران از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸ برگزار میشود.
در این آئین که با عنوان «شب ویژه نوجوان» برگزار میشود، برنامههایی همچون شعرخوانی، خوانندگی و نقاشی تدارک دیده شده است. همچنین یادبود شهید حسین کریمی نیز از جمله برنامههای جانبی این آئین اختتامیه است.
در نهایت برگزیدگان بخش «فیلم ما» برای اهدای جوایز روی صحنه میروند. جشنواره مردمی فیلم عمار، هر ساله در این بخش میزبان تولیدات مردمی از سراسر کشور است.
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