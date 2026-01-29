پایان بخش «فیلم ما» شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه بخش «فیلم‌ما» شانزدهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار، ۸ بهمن‌ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸ در سینما بهمن تهران برگزار شد.

اختتامیه این بخش با عنوان «شب ویژه نوجوان» ضمن یادبود شهید حسین کریمی با حضور نوجوانان فیلمساز، خانواده‌ شهدا و چهره‌هایی چون «مجال» در سالن ۲ سینما بهمن تهران برگزار شد.

این مراسم با شعرخوانی محمد رسولی، شاعر پرآوازه کشور آغاز شد و با حضور فرزند شهید مهدی حیدری و محمود نریمانی از تندیس و پوستر بخش «فیلم‌ما» رونمایی شد.

همچنین جایزه ویژه شهید کریمی توسط همسر این شهید به دو اثر «زنجیرهای نامرئی» اثری از دانش آموز امیرعباس اسماعیلی و «مثلا جنگ نیست» اثری از دانش آموز دانیال همتی اهدا شد.

این مراسم با اجرای ۳ قطعه موسیقی «قدس‌لنا»، «منجی عالم» و «آی صهیون» از «مجال» ادامه پیدا کرد.

همچنین جایزه جمعیت هلال احمر در پویش «دیو سپید» توسط پدر شهید «محمود مرادی قیاس‌آبادی» و «مجال» به زهرا طالبی، سارا آبای‌فینی، آسمان رجب‌پور، باران میرزایی، فاطمه مهاجرانی و حسین سارانی اهدا شد.‌

سپس ویدیو معرفی داوران این بخش منتشر شد.

در ادامه این مراسم با حضور مادر شهید مصطفی محمدمیرزایی‌ از برگزیدگان بخش «فیلم ما» شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار قدردانی شد.

مادر شهید محمدمیرزایی گفت: به جوانان ایرانی توصیه می‌کنم که پیرو ولی‌فقیه باشید.

در این بخش اثر «نستوه» به کار گردانی ستار مالکی و «هلتی» به کارگردانی یسنا ساده میری مورد قدردانی قرار گرفتند.

همچنین لوح تقدیر این بخش به اثر «آن دوازده روز» به کارگردانی علی استودان تقدیم شد.

تندیس این بخش نیز به اثر «بمب» به کارگردانی سید علی سیدالحسینی اهدا شد.

همچنین در ادامه این مراسم از آثار نقاش نوجوان، امیرعباس طالبی رونمایی شد.

اختتامیه این بخش با اهدای تصویر شهید حسین کریمی به همسر این شهید توسط امیرعباس طالبی به پایان رسید.