به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نتایج حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در شانزدهمین مجمع عمومی اجلاس بین‌المجالس آسیایی (APA) در منامه بحرین، گفت: در این اجلاس اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کردیم که با یاری خداوند، به طور کامل به این اهداف دست یافتیم.

تحقق جهاد تبیین در دیدارهای دوجانبه

حاجی‌بابایی با اشاره به تعاملات فشرده دیپلماتیک در حاشیه اجلاس گفت: یکی از موفقیت‌های بزرگ ما، دیدار با اکثریت قریب به اتفاق کشورهای حاضر در مجمع بود. در این گفتگوهای دوجانبه، موضوعات مشترک را بحث و تبادل‌نظر کردیم و توانستیم "جهاد تبیین" را در خصوص موقعیت جمهوری اسلامی ایران و وضعیت جهانی به درستی اجرا کنیم.

استقبال جهانی از نطق مقتدرانه ایران

وی به نطق اصلی خود در صحن مجمع عمومی اشاره کرد و افزود: در این سخنرانی، تمامی کلیدواژه‌های سیاست بین‌الملل و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران تبیین شد که مورد استقبال گسترده حاضرین قرار گرفت. بسیاری از نمایندگان کشورها پس از نطق، مراجعه کرده و تأکید داشتند که این سخنان، حرف دل تمامی ملل آزاده بود.

تثبیت حقوق ایران در بیانیه پایانی و کمیته‌های تخصصی

نایب رئیس مجلس با قدردانی از تلاش‌های اعضای هیئت ایرانی، تصریح کرد: نمایندگان ما نقش بسیار مؤثر و تأثیرگذاری در کمیته‌ها ایفا کردند. آن‌ها موفق شدند اهداف مدنظر جمهوری اسلامی را در بیانیه پایانی اجلاس گنجانده و به تصویب برسانند و ضمن تبیین وضعیت کنونی دنیا، از حقوق بین‌الملل ملل آزاده به‌ویژه ملت بزرگ ایران دفاع کنند.

میزبانی تهران از ۴۴ کشور آسیایی در سال آینده

حاجی‌بابایی با اعلام یک دستاورد مهم اقتصادی-سیاسی گفت: ریاست کمیته اقتصادی APA به جمهوری اسلامی ایران تعلق گرفت و با موافقت تمامی اعضا، ایران به عنوان مسئول این کمیته برگزیده شد. همچنین با رأی قاطع اعضا، مجمع عمومی سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. حضور ۴۴ کشور آسیایی در ایران، یک حرکت بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی است که در کشورمان شکل خواهد گرفت.

اعتراف ملت‌ها به اقتدار ایران و محکومیت استکبار

وی با اشاره به فضای مثبت حاکم بر گفتگوها خاطرنشان کرد: برخوردهایی که در صحن مجمع داشتیم نشان داد که عموماً دل‌های نمایندگان ملت‌ها با جمهوری اسلامی است. آن‌ها هم آمریکا را به خوبی می‌شناختند و هم به ماهیت توطئه‌های استکبار و حرکت‌های رژیم صهیونیستی واقف بودند. در تمامی گفتگوها، جمهوری اسلامی را کشوری محق و قدرتمند می‌دانستند و آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کردند.

حاجی‌بابایی در پایان خاطرنشان کرد: خبرگزاری‌های جهانی مطالب مطرح شده توسط هیئت ایرانی را مخابره کردند که اثرات بین‌المللی بسیار خوبی داشت. در این اجلاس، جایگاه و اقتدار ملت ایران کاملاً مشهود بود و هر آنچه ما مقتدرانه بیان کردیم، برخاسته از قدرت ملت بزرگ ایران است.