به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف پورآرین بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با معاون ارتباطات حوزه‌های علمیه کشور و مدیر حوزه‌های علمیه استان با اشاره به سابقه چهار ساله همکاری میان سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه استان اظهار کرد: اگرچه پیش از این بسیاری از مفاد تفاهم‌نامه عملیاتی شده بود، اما امضای تفاهم‌نامه استانی، امکان انسجام بیشتر و اجرای برنامه‌های هدفمند را فراهم می‌کند.

پورآرین با تأکید بر اهمیت توجه ویژه به مخاطبان نوجوان و جوان، گفت: بررسی‌های انجام‌شده از اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افراد درگیر، جوانان زیر ۳۰ سال بوده‌اند بنابراین برنامه‌های تبلیغی و آموزشی باید برای این قشر طراحی و اجرا شود.

وی افزود، همکاری‌های مشترک شامل تولید محتوا، تربیت مربی و استاد راهنما و اجرای طرح‌های ویژه در مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی استان است و در ایام اعیاد شعبانیه و ماه مبارک رمضان ادامه خواهد یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین همچنین به فعالیت قرارگاه بلاغ مبین اشاره کرد و گفت: این قرارگاه با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حوزوی و کمیته‌های تخصصی، نقش مؤثری در تولید محتوای فرهنگی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن ایفا می‌کند و پشتوانه مهمی برای همکاری‌های استانی است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این تفاهم‌نامه، تعامل میان حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین روزبه‌روز مستحکم‌تر و گسترده‌تر شود.