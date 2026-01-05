پورآرین: قرآن نقشه راه سعادت نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف پورآرین بعدازظهر دوشنبه در جمع معتکفین دانشآموز استان با توصیه به انجام اعمال امداوود گفت: اعمال امداوود از دعاهای بسیار ارزشمند و مجرب است که ریشه در سیره اهلبیت (ع) دارد. امداوود با توسل و دعایی که امام جعفر صادق (ع) به او آموختند، زمینه آزادی فرزندش را فراهم کرد و امروز نیز این دعاها ظرفیت بالایی برای اجابت دارند.
پورآرین با تبیین فلسفه اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف یعنی اتصال و تقرب به خداوند متعال. شما با کنار گذاشتن امور روزمره زندگی و حضور در مسجد، خود را در مسیر ارتباط مستقیم با خدا قرار دادهاید و این یک فرصت ارزشمند تربیتی و معنوی است.
وی ادامه داد: انسان در دو حالت با خدا ارتباط برقرار میکند؛ یکبار زمانی که دعا و نماز میخواند و با خدا سخن میگوید و بار دیگر زمانی که خدا با او سخن میگوید که این ارتباط از طریق قرآن شکل میگیرد. هر زمان که قرآن را باز میکنیم و تلاوت آن را آغاز میکنیم، در حقیقت خداوند با ما سخن میگوید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به قرآن گفت: قرآن کریم تنها کتاب تلاوت نیست، بلکه نقشه راه زندگی انسان است و اگر نسل نوجوان و جوان با مفاهیم قرآن مأنوس شود، بسیاری از آسیبهای اخلاقی، اجتماعی و هویتی کاهش خواهد یافت. انس با قرآن، انسان را در تصمیمگیریها و انتخاب مسیر صحیح زندگی هدایت میکند.
وی با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیهها» افزود: این طرح با هدف کاربردیسازی مفاهیم قرآن در زندگی روزمره طراحی شده و تلاش دارد آیات الهی را از سطح قرائت صرف به متن زندگی مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان وارد کند. زندگی با آیهها یعنی هر آیه قرآن در رفتار، سبک زندگی و روابط اجتماعی ما اثرگذار باشد.
پورآرین قرآن را دستورالعمل کامل زندگی دانست و تصریح کرد: هر دختری که بهدنبال خوشبختی، سعادت و رسیدن به آرزوهای خود است، باید زندگیاش را بر اساس آموزههای قرآن تنظیم کند. هرچه انس ما با قرآن بیشتر باشد، ایمان ما قویتر شده و سعادت دنیوی و اخرویمان تضمین میشود.
وی در پایان با اشاره به فضیلت این ایام معنوی خاطرنشان کرد: حتماً در این روزها برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، سلامتی مقام معظم رهبری و عزت و سربلندی اسلام دعا کنید و از خداوند متعال بخواهید حق و حقیقت در جهان حاکم شود.
