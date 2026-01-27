ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقان پور اظهار کرد: تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از عصر پنجشنبه، یک موج بارشی جدید از غرب استان آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در حالی که نواحی مرکزی و جنوبی استان تا اواخر هفته تحت تاثیر پایداری نسبی جو و افزایش آلاینده‌های فسیلی (هشدار سطح زرد) خواهند بود، تحولات آب و هوایی در مناطق دیگر استان کلید می‌خورد.

وی ادامه داد: بر این اساس از اواخر سه‌شنبه تا عصر چهارشنبه نوار شمالی استان شامل شهرستان‌های قوچان، درگز، کلات و سرخس تحت تاثیر موج عبوری قرار گرفته و ضمن افزایش باد، احتمال بارش‌های پراکنده نیز در این مناطق وجود دارد.

دهقان پور افزود: از عصر پنجشنبه یک موج بارشی جدید از غرب استان آغاز می‌شود. این موج علاوه بر افزایش سرعت باد در مناطقی چون داورزن، سبزوار، جوین، جغتای، نیشابور (به ویژه سرولایت)، کوهسرخ، قوچان، چناران، گلبهار، ارتفاعات بینالود و هزارمسجد، طرقبه، شاندیز و مشهد بارش‌هایی به صورت باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف پیش‌بینی شده است.