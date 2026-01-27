میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در تشریح جلسه عصر امروز (سه‌شنبه ۷ بهمن ماه) کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: در این جلسه، بند مربوط به قیمت سوخت هواپیما در لایحه بودجه بررسی شد که پیشنهاد اولیه دولت، افزایش ۶۰ درصدی قیمت سوخت هواپیما بود که با هدف حمایت از حوزه گردشگری مطرح شد، اما این موضوع نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه سفرهای مردم و رشد قیمت بلیت هواپیما به همراه داشت.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق با توجه به احتمال افزایش قیمت‌ها و پیامدهای منفی آن بر صنعت گردشگری از جمله رکود سفرهای داخلی، آسیب به صنعت هتل‌داری و تهدید فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با توریسم و همچنین کاهش سفرهای زیارتی و سیاحتی مردم، این پیشنهاد را مورد بازنگری قرار دادند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: در نهایت و با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون، مقرر شد میزان افزایش قیمت سوخت هواپیما از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد در بودجه سال آینده کاهش یابد تا ضمن حمایت از فعالان این حوزه، از فشار مضاعف بر هزینه‌های سفر مردم جلوگیری شود.

یوسفی در ادامه با اشاره به آغاز بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، اعلام کرد: درباره حقوق، افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان به تصویب رسید که این افزایش به صورت پلکانی و معکوس اجرا خواهد شد.

یوسفی ادامه داد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و به منظور حمایت از بخش فرهنگ، هنر و ورزش، مازاد بر اعتبارات این بخش در لایحه اولیه دولت در جدول ۱۲، منابع مذکور از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: همچنین در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق تنظیم بخش از مقررات مالی (۲)، ۳ درصد از اعتبارات کل کشور به حوزه بحران و دستگاه های همچون ستاد بحران، هلال احمر، اورژانس، بخش بهداشت و درمان و همچنین وزارت کشور جهت پیشگیری از بحران و جبران خسارت اختصاص پیدا می کند، از این رو و با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون تلفیق، اعتبارات هلال احمر از ۸.۸ همت به ۹۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.

گفتنی است، مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در صورتی لازم‌الاجراست که در صحن مجلس تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان برسد.