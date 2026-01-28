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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

دو ایرانی در جمع نامزدهای بهترین ووشوکاران سال ۲۰۲۵ جهان

دو ایرانی در جمع نامزدهای بهترین ووشوکاران سال ۲۰۲۵ جهان

عرفان محرمی و شاهین بنی‌طالبی با اعلام رسمی فدراسیون جهانی ووشو در جمع نامزدهای برترین ووشوکاران سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام رسمی فدراسیون جهانی ووشو و پس از بررسی اطلاعات نامزدهای بهترین ووشوکاران سال توسط کمیته ورزشکاران IWUF، ۲ نماینده از کشورمان در فهرست نهایی مرحله رأی گیری آنلاین مردمی قرار گرفتند. در همین راستا عرفان محرمی و شاهین بنی‌طالبی به ترتیب در بخش بهترین سانداکار و تالوکار قرار گرفتند.

بدین ترتیب مخاطبان ووشو در ایران و علاقه‌مندان به این هنر رزمی می‌توانند با مراجعه به سایت فدراسیون جهانی ووشو به نشانی «https://iwuf.sports.cn/Athlete-of-the-Year-۲۰۲۵» به شاهین و عرفان به‌عنوان برترین تالوکار و سانداکار جهان در سال میلادی گذشته رأی بدهند.

شاهین بنی‌طالبی در سال ۲۰۲۵ موفق به کسب مدال طلای بازی‌های جهانی چنگ‌دو و مدال برنز رقابت‌های جهانی برزیل شد و عرفان محرمی نیز به مدال طلای رقابت‌های جهانی برزیل و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ریاض دست یافت.

کد مطلب 6734103

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