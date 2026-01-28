آمادگی شهرداری برای وضعیت نامساعد جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود افشار معاون خدمات شهری و امور خودرویی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر آغاز بارش برف از ظهر فردا پنجشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴، از شارژ مجدد مخازن نمک در سایت‌های پشتیبانی خبر داد و گفت: در راستای نوسازی ناوگان و بکارگیری سیستم های نوین خدمات شهری، دستگاه‌های فرچه برف‌روب نوین در اختیار مناطق ۱، ۲ و ۴ قرار گرفته است. همچنین تمامی ماشین‌آلات تخصصی مورد بازبینی فنی دقیق قرار گرفته‌اند تا احتمال بروز هرگونه نقص عملیاتی در حین بارش به حداقل برسد.

افشار با اشاره به رعایت عدالت‌ در توزیع امکانات و ماشین آلات به مناطق، تصریح کرد: علاوه بر پوشش مناطق شمالی، ۱۰ دستگاه کامیون مجهز به تیغه برف‌روبی نیز به نوار جنوبی تهران اختصاص یافته است. همچنین برای رفع چالش سوخت‌رسانی در ترافیک‌های احتمالی، خودروهای سوخت‌رسان سیار به‌ویژه در مناطق برف خیز مستقر شده‌اند تا خدمات رسانی بدون وقفه تضمین شود. تعداد اکیپ‌های تعمیراتی نیز برای پاسخگویی سریع به مشکلات احتمالی افزایش یافته‌ است.

معاون خدمات شهری و امور خودرویی سازمان مدیریت پسماند، نظارت و کنترل را رکن اصلی عملیات پیش‌رو دانست و خاطرنشان کرد: از طریق شبکه نظارت تصویری، نقاط حساس به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شوند. علاوه بر این، پیش از بارش و حین آن ارتباط تنگاتنگی میان ناظران، مدیران راهبری و تیم‌های تعمیراتی برقرار است.

وی اظهار داشت: مسئولیت اجرایی برف‌روبی بر عهده مناطق است و سازمان مدیریت پسماند به عنوان بازوی کمکی و پشتیبان، علاوه بر ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات توزیع‌شده، سناریوی ویژه‌ای را برای بارش‌های سنگین طراحی کرده است. بر اساس این طرح، قابلیت اعزام فوری ۳۰ دستگاه خودروی تخصصی برف‌روبی اضافی به مناطق درگیر وجود دارد.

افشار در پایان با اطمینان‌خاطر بخشیدن به شهروندان جهت ارائه سریع و مناسب خدمات از سوی سازمان مدیریت پسماند در روزهای برفی، تأکید کرد: ذخایر نمک کریستال و سوخت مورد نیاز به میزان کافی تأمین شده است. همچنین تمامی اکیپ‌های عملیاتی و رانندگان ماشین‌آلات سنگین در وضعیت آماده‌باش کامل هستند تا در صورت شدت یافتن بارش‌ها، با انجام عملیات برفروبی از هرگونه انسداد معابر و لغزندگی جلوگیری به عمل آید.