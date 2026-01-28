به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور،رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه و مبارزه همه جانبه با سوداگران مرگ پلیس‌ مبارزه با مواد مخدر فاتب در دی ماه گذشته موفق به دستگیری یک هزار و ۹۰۰ خرده فروش مواد مخدر در شهر تهران بزرگ شدند که از متهمان قریب به ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت اظهار داشت: تیم های عملیاتی پایگاه های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مدت یک ماه گذشته موفق به جمع آوری سه هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر از سطح معابر سطح شهر تهران شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان اظهار داشت: ماموران پرتلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به صورت شبانه روزی در حال رصد و مبارزه با سوداگران مرگ هستند و اجرای طرح آرامش در شهر با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار به صورت مستمر در سطح شهر تهران در حال اجراست.

