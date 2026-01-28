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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

پلیس تهران یک ماهه ۱۹۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کرد

پلیس تهران یک ماهه ۱۹۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کرد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری یک هزار و ۹۰۰ خرده فروش مواد مخدر و جمع آوری ۳ هزار و ۷۰۰معتاد متجاهر از سطح معابر شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور،رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه و مبارزه همه جانبه با سوداگران مرگ پلیس‌ مبارزه با مواد مخدر فاتب در دی ماه گذشته موفق به دستگیری یک هزار و ۹۰۰ خرده فروش مواد مخدر در شهر تهران بزرگ شدند که از متهمان قریب به ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی در پلیس پایتخت اظهار داشت: تیم های عملیاتی پایگاه های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مدت یک ماه گذشته موفق به جمع آوری سه هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر از سطح معابر سطح شهر تهران شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در پایان اظهار داشت: ماموران پرتلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به صورت شبانه روزی در حال رصد و مبارزه با سوداگران مرگ هستند و اجرای طرح آرامش در شهر با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار به صورت مستمر در سطح شهر تهران در حال اجراست.

کد مطلب 6734244

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