به گزارش خبرنگار مهر،خانه موزه فروغ فرخزاد یکی از بناهای شاخص فرهنگی در شهر تهران است که به‌عنوان خانه پدری فروغ فرخزاد، شاعر و فیلم‌ساز برجسته معاصر ایران، شناخته می‌شود. این خانه که در محله امیریه تهران قرار دارد، بخشی از حافظه تاریخی و ادبی معاصر ایران به شمار می‌رود؛ چراکه فروغ فرخزاد از تأثیرگذارترین چهره‌های شعر نو فارسی است و آثار او نقشی تعیین‌کننده در تحول زبان، نگاه و بیان ادبیات معاصر داشته‌اند. اهمیت این خانه تنها به سکونت یک شاعر محدود نمی‌شود، بلکه به‌عنوان نمادی از هویت فرهنگی، اجتماعی و هنری یک دوره تاریخی مطرح است.

مرمت این خانه با هدف تبدیل آن به خانه‌موزه، نه‌تنها شامل بازسازی فیزیکی بنا، بلکه ایجاد فضایی برای معرفی زندگی، آثار، اندیشه‌ها و تأثیر فروغ فرخزاد بر ادبیات و هنر معاصر ایران است. به گفته مسئولان مربوطه، این خانه قرار است پس از تکمیل مرمت، به محلی برای برگزاری نشست‌های ادبی، رویدادهای فرهنگی و نمایش اسناد و یادگارهای مرتبط با فروغ تبدیل شود و نقش فعالی در ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کند. از منظر کارشناسان میراث فرهنگی، چنین پروژه‌هایی می‌توانند پیوند نسل جدید با چهره‌های اثرگذار فرهنگی را تقویت کنند.

با این حال، در ماه‌های اخیر برخی رسانه‌ها و فعالان فرهنگی از توقف یا کند شدن روند مرمت خانه فروغ فرخزاد خبر داده‌اند و نسبت به بلاتکلیفی این پروژه ابراز نگرانی کرده‌اند.سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با توقف خانه فروغ گفت: مرمت خانه فروغ متوقف نشده است و انشالله تا عید نوروز ۱۴۰۵ اماده بهره برداری است.