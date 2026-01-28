اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه شاخص ویژه دهه فجر درگلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش مردم و خیرین در پیشبرد آموزش و پرورش افزود: راه توسعه و پیشرفت کشور از مدارس و کلاسهای درس میگذرد و خوشبختانه دولت چهاردهم، آموزش و پرورش را در اولویت راهبردی خود قرار داده است.
نظری افزود: آذینبندی ۲۰ هزار کلاس درس با مشارکت دانشآموزان و خانوادهها از پیشدبستان تا متوسطه دوم، سه هزار و ۸۰۰ برنامه ویژه واحدهای آموزشی شامل زنگ انقلاب، سرود ملی و انقلابی، جشنواره پرچم و مسابقات ورزشی دانشآموزی، تریبون آزاد و کرسیهای آزاداندیشی دانشآموزی در بیش از ۵۰۰ مدرسه استان، برگزاری جشنواره بزرگ هنر و فرهنگ با تقدیر از دانشآموزان حائز رتبههای برتر ملی، آغاز ۴۰ پروژه آموزشی و فرهنگی شامل افتتاح ۲۱ پروژه و کلنگزنی ۱۹ پروژه دیگر با اعتبار ۴۷۶ میلیارد تومان از جمله برنامههای شاخص دهه فجر آموزش و پرورش گلستان است.
وی همچنین از افزایش بودجه آموزش و پرورش استان گلستان و ارتقای سرانه دانشآموزی به ۴۰۴ میلیارد تومان خبر داد و ادامه داد: پاداش بازنشستگان فرهنگی و معلمان شاغل با برنامهریزی دقیق پرداخت شده و هیچ معلمی بدون حق و حقوق باقی نمانده است.
نظری با تأکید بر ضرورت پیوند نسل گذشته و نسل امروز، گفت: برنامههای دهه فجر با محوریت دانشآموز طراحی شده و تلاش میکنیم دانشآموزان از طریق جشنوارهها، روایتگری، سرود، نقاشی و مسابقات، با فرهنگ انقلاب، شهدای استان و آرمانهای امام راحل آشنا شوند.
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