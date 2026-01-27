نقدها علیه تیم امید منصفانه نیست/ ویسی حتی یک بازی ما را هم ندیده است

سیدحسین سیدصالحی مربی تیم فوتبال امید ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حذف این تیم از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، ضمن عذرخواهی از مردم ایران بابت عدم کسب نتیجه مطلوب، تأکید کرد که تیم امید یکی از بدشانس‌ترین تیم‌های ملی سال‌های اخیر بوده و به اعتقاد کارشناسان فوتبال آسیا، حتی شایستگی قهرمانی در این رقابت‌ها را نیز داشته است.

وی با اشاره به شرایط تیم امید پیش از اعزام به مسابقات اظهار داشت: این تیم با هدایت امید روانخواه روند آماده‌سازی مناسبی را پشت سر گذاشت و اردوهای متعددی را در داخل و خارج از کشور برگزار کرد. اردوی تیم امید در قرقیزستان و اراک برگزار شد و کادر فنی تمامی بازیکنان مستعد را از لیگ‌های مختلف کشور، تهران و شهرستان‌ها، به‌طور کامل رصد و ارزیابی کرد.

تمام بازیکنان با بررسی کامل انتخاب شدند

مربی تیم امید با بیان اینکه انتخاب نفرات با دقت و بر اساس تفکرات فنی سرمربی انجام شده است، افزود: تمام بازیکنان با بررسی کامل و مطابق با شرایط مدنظر کادر فنی انتخاب شدند و در نهایت با ۲۳ بازیکن عازم رقابت‌ها شدیم. این در حالی است که تیم‌های رقیب از جمله ازبکستان و کره‌جنوبی اردوهای طولانی‌تر و زمان آماده‌سازی بیشتری نسبت به ما داشتند و بازیکنان بیشتری در اختیار سرمربیان خود قرار داشتند.

سیدصالحی در ادامه با اشاره به مشکلات تیم امید در آستانه مسابقات تصریح کرد: زمانی که وارد امارات شدیم، تنها ۱۳ تا ۱۴ بازیکن در اختیار داشتیم که سه نفر از آن‌ها دروازه‌بان بودند. بسیاری از بازیکنان به دلیل حضور در مسابقات باشگاهی و رقابت‌های رده‌های پایه، دیر به تیم اضافه شدند و این موضوع کار را برای کادر فنی سخت‌تر کرد.

نقدها علیه تیم امید منصفانه نیست

وی درباره دیدارهای تدارکاتی تیم امید نیز گفت: در بازی دوستانه مقابل چین نتوانستیم با ترکیب کامل به میدان برویم، اما همان مسابقه هم از نظر فنی نمایش بسیار خوبی داشتیم. با این حال، در جریان رقابت‌های رسمی، برخی نقدها مطرح شد که به اعتقاد من منصفانه نبود.

ویسی بازی تیم امید را ندیده و نقد غیرمنصافه می کند

مربی تیم امید با انتقاد از اظهارات برخی کارشناسان فوتبال اظهار داشت: در روزهای اخیر عبدالله ویسی در یک برنامه تلویزیونی انتقادهایی را مطرح کرد که به نظر من نشان می‌دهد بازی‌های تیم ما را به‌طور دقیق ندیده‌ است. با احترام به او غیر از قهرمانی با استقلال خوزستان، در سال‌های اخیر نکته مثبت قابل توجهی از عملکردش در لیگ ندیده‌ام.

سیدصالحی با اشاره به نقدهای وارد شده به عملکرد تیم امید گفت: نقد سازنده همیشه مفید است، اما تخریب و طرح مسائل نادرست به تیم ملی لطمه می‌زند. اگر فوتبال را به سه زون تقسیم کنیم، زون اول مربوط به ساخت بازی از عقب، زون دوم مربوط به میانه میدان و زون سوم مربوط به ضربه نهایی و گلزنی است. تیم امید ایران در دو زون اول پیشرفت خوبی داشت، اما در زون سوم با مشکل مواجه شد.

دو بازیکن مهم را در جام ملت ها در اختیار نداشتیم

وی افزود: بازیکنانی مانند محمد عسگری و کسری طاهری در مراحل مقدماتی عملکرد خوبی داشتند، اما در این مسابقات در اختیار تیم نبودند. همچنین درباره مهاجمان باید گفت همه نفرات رصد شده‌اند؛ آیا محمدحسین صادقی یا یادگار رستمی بازیکنان ضعیفی هستند؟ بازیکنانی مثل سحرخیزان و قلی‌زاده نیز در اردوها حضور داشتند، تست شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند، اما باید با تفکرات سرمربی تیم هماهنگ می‌شدند که متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که این اتفاق به‌طور کامل رخ نداد.

توپ های ما با بدشانسی تبدیل به گل نشدند

مربی تیم فوتبال امید ایران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کیفیت فنی این تیم در جریان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تأکید کرد: اگر بازی‌های تیم امید را با دقت ببینید، متوجه می‌شوید که کیفیت فنی ما بالا بود، موقعیت‌های گل متعددی خلق کردیم و در بسیاری از لحظات شرایط ایده‌آلی برای گلزنی داشتیم، اما توپ‌ها به گل تبدیل نشد.

سیدصالحی ادامه داد: وقتی از فاصله دو قدمی گل نمی‌شود یا توپ به بدن بازیکن می‌خورد و وارد دروازه نمی‌شود، این‌ها همه نشانه بدشانسی است. ما قبول داریم که در فاز نهایی و گلزنی دچار مشکل بودیم، اما این مسئله نیاز به زمان دارد. مسابقات پیش‌رو در شهریورماه برگزار می‌شود و پس از آن نیز فرصت مناسبی برای ادامه روند پیشرفت این تیم وجود دارد.

اعضای تیم امید برای سربلندی نام ایران تلاش کردند

وی با تأکید بر انسجام کادر فنی خاطرنشان کرد: این تیم فقط بدشانس بود. کادر فنی به‌ویژه امید روانخواه با انسجام کامل و برنامه‌ریزی دقیق برای نام ایران تلاش کرد. زحمات زیادی کشیده شد و انصاف نیست که به دلیل نتایج گذشته تیم‌های امید، این مجموعه زیر سؤال برود.

مربی تیم امید با تقدیر از مسئولان فدراسیون فوتبال گفت: در رأس فدراسیون، مهدی تاج زحمات زیادی کشید. همچنین مجید کریمی و رضا نقی‌پور به‌عنوان مدیران تیم ملی امید، تلاش شبانه‌روزی داشتند. در حوزه تدارکات، پزشکی و ... شرایط کاملاً حرفه‌ای بود و این مسائل چیزی از شایستگی بازیکنان کم نمی‌کند.

سیدصالحی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارنظرها تصریح کرد: ایراد وجود دارد و باید دوستانه و کارشناسی حل شود، نه اینکه فردی مانند ویسی در یک برنامه پرمخاطب تلویزیونی بنشیند و بدون دیدن بازی‌ها، به‌صورت ناعادلانه نیم ساعت نقد منفی مطرح کند. من از ایشان می‌پرسم بعد از قهرمانی با استقلال خوزستان، در ۱۰ سال اخیر چه نتایج قابل دفاعی گرفته‌ است؟

هرگز نگفته ایم که تیم امید نقص ندارد

وی با تأکید بر دفاع همیشگی خود از تیم‌های ملی اظهار داشت: اگر من از تیم ملی دفاع می‌کنم، فقط مربوط به این تیم نیست؛ هر تیمی که نام ایران را یدک بکشد، اگر خوب باشد از آن دفاع می‌کنم و اگر بد باشد، می‌گویم بد بوده است. ما هرگز ادعا نکردیم که ۱۰۰ درصد بی‌نقص بوده‌ایم، اما در مرحله مقدماتی فوق‌العاده کار کردیم.

با شرایطی خاص راهی جام ملت های آسیا شدیم

مربی تیم امید ایران با اشاره به تفاوت شرایط این تیم با رقبا گفت: تیم‌هایی مانند ازبکستان، کره‌جنوبی، ژاپن و حتی چین، یک تا دو ماه اردو داشتند و با ۲۵ بازیکن آماده وارد مسابقات شدند، اما ما با شرایطی خاص راهی رقابت‌ها شدیم. حتی برای اردوی اعزام به عربستان، فقط با ۱۳ یا ۱۴ بازیکن حضور پیدا کردیم. چرا کسی این مسائل را نمی‌بیند و فقط می‌گوید این تیم هیچ نداشته است؟

بازی سازی از عقب تاکتیک روز فوتبال دنیاست

سیدصالحی با دفاع از فلسفه بازی تیم امید عنوان کرد: فوتبال روز دنیا بر پایه بازی‌سازی از عقب، مالکیت توپ و استفاده از دروازه‌بان در جریان بازی است. اینکه بگوییم فوتبال فقط توپ بلند زدن است، تفکری قدیمی است. ما تلاش کردیم فوتبال حرفه‌ای بازی کنیم. اگر مقابل کره‌جنوبی مالکیت بی‌محابا می‌دادیم، با سرعت بازیکنان‌شان نابود می‌شدیم، بنابراین با فکر بازی کردیم.

وی ادامه داد: در همین تورنمنت، تیم ازبکستان که در جام جهانی جوانان حضور داشت، اکثر همان بازیکنان را در اختیار داشت، اما مقابل ما موقعیت‌های زیادی ایجاد نکرد. ما گل نخوردیم، فقط گل نزدیم و این یعنی بدشانسی.

مربی تیم امید با اشاره به نمونه‌های موفق داخلی گفت: فوتبال ایران تا زمانی که بازی‌سازی از دروازه‌بان نداشته باشد، موفق نمی‌شود. نمونه آن تراکتور است که با حضور علیرضا بیرانوند عملاً با ۱۱ بازیکن بازی می‌کند و از خط دفاع و دروازه‌بان بازی‌سازی را آغاز می‌کند.

سیدصالحی در پایان با طرح این پرسش گفت: ما در چند اردو تیم را به این سطح رساندیم، اما در فوتبال همیشه اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد. با این حال تأکید می‌کنم این تیم ملی امید با هدایت امید روانخواه، برای نام ایران شبانه‌روز تلاش کرد.

سیدصالحی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: ما به دنبال بازیکنانی بودیم که توانایی حفظ توپ داشته باشند و به گردش بهتر توپ در تیم کمک کنند. سرمربی تیم زحمات زیادی کشید و بازیکن قابلی است، اما واقعیت این است که تصور نمی‌کردیم محمد عسگری در تورنمنتی حضور داشته باشد که عملاً از نظر فنی کمک چندانی به ما نکند؛ تورنمنتی که حتی اگر دیداری مانند بازی با لبنان هم در آن برگزار می‌شد، می‌توانست کمک بیشتری به تیم امید کند.

وی افزود: بازیکنانی مانند حجت احمدی نیز بودند که پیش از این کنار گذاشته شده بودند. من صریح می‌گویم با توجه به شرایطی که برای ما به وجود آمد، در برخی مقاطع کارهایی هست که عملاً نمی‌شود انجام داد.

مربی تیم امید در پایان تأکید کرد: ما انتقاد را می‌پذیریم، اما انتقاد باید منصفانه و مثبت باشد؛ انتقادی که به تیم ملی کمک کند. تیم ملی، تیم همه مردم است و همه می‌توانند درباره آن نظر بدهند، اما نه به ناحق. اگر از این تیم حمایت شود و چنین نگاهی در سایر تیم‌های پایه هم وجود داشته باشد، فوتبال ایران در آینده می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.