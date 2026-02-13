مهدی مطهر تهیهکننده فیلم «کوچ» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیمرغهای این فیلم در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: طراح گریم و طراح لباس ما در اختتامیه فجر سیمرغ دریافت کردند و من بسیار خوشحالم زیرا این دوستان به درستی کارشان را انجام دادند و سه دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ را بهدرستی بازسازی کردند.
وی تاکید کرد: هر دوی این عزیزان در شب مراسم اختتامیه سر پروژه بودند و از طرفی متاسفانه فضایی ایجاد شده شرایط برای حضور دوستان بسیار سخت شده است. خوشحالم که هیئت داوران علی رغم غیبت این دوستان به آنها سیمرغ دادند.
این تهیهکننده عنوان کرد: پیمان محمدی طراح صحنه ما بسیار برای «کوچ» زحمت کشید و به نظر من جای او میان برندگان خالی بود.
وی با اشاره به حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر گفت: در جشنوارهها و آکادمیهای دنیا نیز این اتفاق مرسوم است که رئیس جمهور بدون اطلاع قبلی حاضر شود. آقای پزشکیان نیز رئیس جمهور مردمی هستند و حضورشان در این مراسم باعث دلگرمی فیلمسازان بود.
این تهیهکننده درباره مطالبهاش از دولت عنوان کرد: مطالبه ما از مدیران دولت آقای پزشکیان این است که توجهشان به فضای بینالملل و توزیع آثار در بازارهای بینالملل جدیتر باشد.
مطهر در پایان درباره اکران «کوچ» تصریح کرد: این فیلم درباره شهید حاج قاسم سلیمانی است و همچنین مخاطب کودک و نوجوان دارد درنتیجه ما تلاش میکنیم بهترین زمان اکران را داشته باشیم.
در اختتامیه چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر سودابه خسروی سیمرغ بلورین بهترین چهرهپردازی، مجید لیلاجی سیمرغ بلورین بهتری طراحی لباس، مهدی مطهر و محمد اسفندیاری دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه اقتباسی را برای فیلم «کوچ» دریافت کردند.
همچنین امیررضا محمدی سلیمانی، علیاصغر سیوندی، فرزین فیروزی و طاها شمسالدین بازیگران کودک «کوچ» تجلیل شدند.
این فیلم با موضوع زندگینامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیهکنندگی مهدی مطهر به چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرد.
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