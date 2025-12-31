آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه کشور آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی را به شرح زیر اعلام کرد:
ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه
ترافیک سنگین محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدودههای پیست آبعلی، زیار، رینه و بایجان و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده دماوند
ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدودههای تونل ۱۸ و انتهای آزادراه
ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ورودی آزادراه تا تونل شماره ۱
ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران -کرج – قزوین محدوده پل فردیس و حدفاصل گلشهر تا حصارک
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده سیمان آبیک و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران – ساوه محدوده احمدآباد مستوفی
ترافیک سنگین در آزادراه قم – تهران حدفاصل کریم آباد تا پل شهید کاظمی
ترافیک سنگین در محور تهران – شهریار محدوده شهر قدس
تردد روان در محورهای محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور فیروزکوه، چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)
ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
محورهای مسدود غیر شریانی
سرو آباد – پاوه (گردنه تته)
سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)
پونل – خلخال
خوانسار – بوئین میاندشت
رودبار – کهنوج (مظفر آباد)
بوکان – مهاباد
چاهان – زرآباد
زنجان – دندی
محور دارای انسداد فصلی
گنجنامه – تویسرکان
نظر شما