ماموستا مرادی: نیکی حقیقی در ایمان، عمل صالح و مقاومت در برابر ظلم است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبههای نماز جمعه اهلسنت شهر کرمانشاه با اشاره به آموزههای قرآنی درباره سرنوشت انسانها، جامعه را به دو گروه نیکان و بدکاران تقسیم کرد و گفت: قرآن کریم در آیات متعدد از صفات، سرانجام دنیوی و عاقبت اخروی هر یک سخن گفته است.
وی با استناد به آیات سوره انفطار تصریح کرد خداوند متعال ابرار را در نعمت و فجار را در جحیم معرفی کرده و این تقسیمبندی نشاندهنده جایگاه والای نیکوکاران در آخرت است.
ماموستا مرادی افزود: مقصود از نیکی، تنها ادعا و ظاهر نیست بلکه تبعیت از حق و حقیقت است و کسی که دارای نیکی فراگیر در باور، رفتار و اخلاق باشد، از نعمتهای گسترده الهی در دنیا و آخرت بهرهمند خواهد شد.
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه با اشاره به آیهای از سوره بقره درباره حقیقت نیکی بیان کرد در این آیه خداوند متعال نیکی واقعی را ایمان به خدا، روز قیامت، فرشتگان، کتابهای آسمانی و پیامبران معرفی کرده و در کنار آن بر انفاق، برپاداشتن نماز، پرداخت زکات، وفای به عهد و صبر در سختیها تأکید کرده است.
وی ادامه داد: این ویژگیها شاخصه راستگویان و پرهیزگاران است و چنین افرادی اهل بهشت خواهند بود، بنابراین مسلمانان باید در اصول اعتقادی، واجبات عملی و اخلاق فردی و اجتماعی کوشا باشند.
ماموستا مرادی خاطرنشان کرد: پرهیز از غفلت، حاشیهسازی و جدالهای بیهوده و سبقت گرفتن در کارهای نیک، مسیر سعادت دنیوی و اخروی را هموار میکند.
دهه فجر و پیروزی ملت ایران
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایامالله دهه فجر گفت این روزها یادآور پیروزی ملت ایران بر نظام ستمشاهی است و باید این مناسبت بزرگ به مردم ایران اسلامی بهویژه مردم استان کرمانشاه تبریک گفته شود.
وی افزود: دهه فجر نماد ایستادگی ملت در برابر ظلم و استبداد و ثمره سالها مجاهدت و فداکاری است که امروز نیز الهامبخش مقاومت در برابر زیادهخواهی قدرتهای سلطهگر محسوب میشود.
ماموستا مرادی تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت توانست نظام طاغوت را سرنگون کند و این روحیه باید در برابر تهدیدهای امروز نیز حفظ شود.
قدرتطلبی آمریکا و کارنامه سیاه آن
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه با انتقاد از سیاستهای آمریکا اظهار کرد قدرتطلبی افسارگسیخته و کشورخواری به خصلتی ذاتی برای این کشور تبدیل شده و جامعه جهانی باید در برابر این رفتار واکنش نشان دهد.
وی بیان کرد: نظام سلطه با تحریم کشورها، نهادها و اشخاص و با تروریستخواندن ملتها و جریانها، برای نابودی کشورها و نظامها بهانهسازی میکند و در حقیقت خود عامل اصلی ناامنی در جهان است.
ماموستا مرادی افزود: طمع به منابع ملتها، آمریکا را به مسیر نابودی سوق داده و بدهیهای سنگین، ناآرامیهای داخلی، تجاوز، کشتار و غارت ملتهای مختلف بخشی از کارنامه ننگین این حاکمیت است.
آمادگی ایران در برابر تهدیدها
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه تأکید کرد ایران اسلامی هرگز قابل مقایسه با کشورهایی مانند لیبی، عراق یا سوریه نیست و دشمنان نباید تصور سوءنیت نسبت به کشور، حاکمیت و رهبری ایران داشته باشند.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کاملاً آماده و مجهز هستند و همه تحرکات دشمنان را زیر نظر دارند.
ماموستا مرادی خاطرنشان کرد: ملت ایران نیز با تمام توان پشت سر رهبر معظم انقلاب، نظام اسلامی و نیروهای مسلح مقتدر ایستاده و در برابر استبداد جهانی مقاومت خواهد کرد و پیروزی نهایی از آن ملت ایران است.
تروریسم واقعی در جهان امروز
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه با اشاره به مفهوم تروریسم گفت تروریسم حقیقی آمریکا و صهیونیسم بینالملل هستند که سالهاست با جنایات گسترده سلطهگری خود را بر جهان تحمیل کردهاند.
وی نمونه بارز این جنایات را کشتار هزاران انسان بیگناه در غزه دانست و افزود سکوت اتحادیه اروپا در برابر این فجایع نشاندهنده همراهی آنان با تروریسم بینالمللی است.
ماموستا مرادی تصریح کرد: امروز هرکس در برابر این تروریسم جهانی بایستد به تروریسم متهم میشود، در حالی که مدافعان واقعی امنیت ملتها مورد هجمه تبلیغاتی قرار میگیرند.
نقش سپاه در امنیت منطقه
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهتنها برای ملت ایران بلکه برای امنیت منطقه عامل خیر، دفاع و مقابله با زیادهخواهی نظام سلطه بوده است.
وی افزود: تروریستخواندن سپاه از سوی اتحادیه اروپا تلاشی ناکام برای حذف مدافعان حقیقی ملتهاست که هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
ماموستا مرادی تأکید کرد: اقتدار نیروهای مسلح ایران تضمینکننده امنیت کشور و سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان است.
قدردانی از نیروهای امنیتی و گرامیداشت نیمه شعبان
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور گفت این نیروها با گمنامی، ایثار و اخلاص امنیت جامعه را حفظ میکنند.
وی نیمه شعبان و روز سربازان گمنام امام زمان (عج) را به این عزیزان تبریک گفت و بر نقش مهم آنان در آرامش و ثبات کشور تأکید کرد.
ماموستا مرادی همچنین از مردم خواست این ایام مبارک را با دعا، استغفار و طلب خیر، برکت، امنیت و سلامتی گرامی بدارند.
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