اسلامی: درمان، سلامت و امنیت غذایی اولویت‌ سازمان انرژی اتمی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در بیست و سومین مجمع خیرین امدادگران عاشورا در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به پیشرفتهای صنعت هستهای، اظهار کرد: به لطف الهی و در سایه تلاش متخصصان، محققان و دانشمندان سازمان انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران امروز در حوزههای مختلف صنعت هستهای بهویژه در بخش پزشکی و تولید رادیوداروها به تراز پرافتخاری دست یافته است.
وی افزود: در حال حاضر در سه حوزه تولید رادیوداروهایی با کاربردهای تشخیصی، تسکینی و درمانی فعالیت داریم. رادیودارویی که اخیراً از آن رونمایی شد، توانایی تشخیص سرطان را دارد و این امکان را فراهم میکند که فقط با یک بار مراجعه، سرطان موجود در بدن فرد با دقت و کیفیت بسیار مطلوب شناسایی شوند. راهبرد ما در این حوزه، افزایش ضریب دقت در بخش تشخیص و ارتقای ضریب اثربخشی در بخش درمان بوده است تا بدون ایجاد عوارض جانبی، به بهبود بیماران منجر شود.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: الحمدلله این راهبرد بهدرستی اجرا شده و نتایج موفقیتآمیزی به همراه داشته است؛ بهگونهای که هماکنون حدود ۷۰ نوع رادیودارو در سبد محصولات سازمان انرژی اتمی ایران وجود دارد و ۲۰ رادیوداروی دیگر نیز در مراحل مختلف تحقیق و توسعه قرار دارند. این روند، جریانی کاملاً فعال و پویا است که با قدرت ادامه دارد.
اسلامی با بیان اینکه کشور ما در زمره کشورهای برتر جهان در این حوزه قرار دارد، تصریح کرد: در برخی محصولات و دستاوردها، ایران جزو کشورهای اول و دوم دنیا محسوب میشود و حتی در بعضی مراحل، نسبت به کشورهایی همچون آمریکا و آلمان جلوتر بودهایم. بهطور خاص، رادیوداروی تولیدی برای درمان سرطان پوست که امسال رونمایی شد و از جمله سرطانهای بسیار کشنده بهشمار میرود، برای نخستینبار در جهان از فاز بالینی عبور کرده و بهعنوان یک محصول عرضه شده است. در همین مدت کوتاه نیز بیماران با شرایط وخیم توانستهاند، بهبود یابند.
معاون رییس جمهور با اشاره به فعالیتها در حوزه فناوری پلاسما، توضیح داد: پلاسما یکی از موهبتهای الهی در اختیار بشر است که با تلاش محققان داخلی توانستهایم آن را به محصولات و خدمات درمانی موثر تبدیل کنیم. نقشه راه فاز بالینی درمان سرطان با فناوری پلاسما بهخوبی طراحی و در مراکز مختلف آغاز شده است؛ بهویژه در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این موضوع بهصورت موثر دنبال میشود و نتایج درخشانی به همراه داشته است. در حال گسترش چنین فعالیتهایی هستیم تا انشاءالله فاز بالینی هرچه سریعتر تکمیل و پلاسماتراپی در تمامی مراکز درمان سرطان بهکار گرفته شود.
اسلامی همچنین به دستاوردهای این فناوری در درمان زخمهای بدخیم اشاره کرد و گفت: درمان زخمهای بیماران دیابتی که در بسیاری موارد به قطع عضو منجر میشود، با استفاده از این فناوری نتایج بسیار موثری داشته و موجب کاهش رنج و آلام بیماران شده است.
وی افزود: تاکنون ۱۲ مرکز درمان زخم در کشور ایجاد شده و بزرگترین مرکز درمانی در این حوزه، امسال در بیمارستان الزهرا(س) در اصفهان افتتاح شد که شامل بخشهای بستری و سرپایی است و بهعنوان یکی از مراکز محوری کشور فعالیت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: روند توسعه کلینیکهای درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسما ادامه دارد و در روزهای آینده چند مرکز جدید نیز افتتاح خواهد شد.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پایان خاطرنشان کرد: حوزه بهداشت و درمان، سلامت و امنیت غذایی از اولویتهای اصلی سازمان انرژی اتمی ایران است تا با بهرهگیری گستردهتر از فناوریهای در اختیار، نقش موثرتری در خدمترسانی به مردم عزیز و شریف ایران ایفا شود.
گفتنی است؛ بیست و سومین مجمع خیرین امدادگران عاشورا با حضور محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، سردار یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، سردار حسین اشتری مشاور عالی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در امور امنیتی و انتظامی و جمعی از مسوولان لشکری و کشوری صبح روز جمعه، دهم بهمنماه برگزار شد. در این آیین از خیرین امدادگران عاشورا که نقش موثری در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ایفا کردهاند، تجلیل شد.
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