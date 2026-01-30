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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

تصادف زنجیره‌ای ۳۰ خودرو در آزادراه زنجان – تبریز با ۲۱ مصدوم

تصادف زنجیره‌ای ۳۰ خودرو در آزادراه زنجان – تبریز با ۲۱ مصدوم

تبریز-سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی؛بر اثر تصادف زنجیره‌ای ۳۰ خودرو در کیلومتر ۱۳۰ آزادراه زنجان – تبریز در صبح امروز ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، ۲۱ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه نزدیک ظهر امروز و در پی مه‌آلودگی هوا و کاهش دید و لغزندگی جاده در کیلومتر ۱۳۰ آزادراه زنجان به تبریز رخ داد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۱۲ امدادگر در قالب ۵ تیم امدادی از پایگاه‌های شهید لطفی‌منش (بارگاه) چاراویماق، پایگاه امدادی نصیرکندی چاراویماق و یادمان شهید ملک پور(عزیزکندی) هشترود به محل اعزام و عملیات تثبیت و ایمن‌سازی صحنه حادثه را انجام دادند.

این حادثه ۲۱ مصدوم بر جا گذاشت که امدادگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، ۳ مصدوم را جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 6735396

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