به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه نزدیک ظهر امروز و در پی مهآلودگی هوا و کاهش دید و لغزندگی جاده در کیلومتر ۱۳۰ آزادراه زنجان به تبریز رخ داد.
بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۱۲ امدادگر در قالب ۵ تیم امدادی از پایگاههای شهید لطفیمنش (بارگاه) چاراویماق، پایگاه امدادی نصیرکندی چاراویماق و یادمان شهید ملک پور(عزیزکندی) هشترود به محل اعزام و عملیات تثبیت و ایمنسازی صحنه حادثه را انجام دادند.
این حادثه ۲۱ مصدوم بر جا گذاشت که امدادگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، ۳ مصدوم را جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.
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