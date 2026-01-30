به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه نزدیک ظهر امروز و در پی مه‌آلودگی هوا و کاهش دید و لغزندگی جاده در کیلومتر ۱۳۰ آزادراه زنجان به تبریز رخ داد.

بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۱۲ امدادگر در قالب ۵ تیم امدادی از پایگاه‌های شهید لطفی‌منش (بارگاه) چاراویماق، پایگاه امدادی نصیرکندی چاراویماق و یادمان شهید ملک پور(عزیزکندی) هشترود به محل اعزام و عملیات تثبیت و ایمن‌سازی صحنه حادثه را انجام دادند.

این حادثه ۲۱ مصدوم بر جا گذاشت که امدادگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، ۳ مصدوم را جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.