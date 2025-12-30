به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور انتقال تجربیات موفق سازمان میادین میوه و تره بار در حوزه ایجاد زنجیره تأمین، توسعه بازارهای میوه و تره بار محلی، کنترل قیمت و همکاری با تولید کنندگان تیمی متشکل از مرتضی حیدری معاون برنامه‌ریزی و توسعه استانداری شهر مشهد، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر، حسن کریمدادیی رئیس کمیسیون خدمات شهری و مرتضی علیزاده رئیس کمیسیون املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد به همراه مهدی یعقوبی معاون خدمات شهری و عارف عباسی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده‌های کشاورزی شهر مشهد با هماهنگی حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس از فرایند مدیریتی سازمان میادین بازدید و در جلسه‌ای با حضور مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران و مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران دیدار و گفت و گو کردند.

کلانشهرهای زیادی در انتظار انتقال تجربه سازمان میادین هستند

در این جلسه مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: خوشبختانه با توجه به تاکید دولت مبنی بر استفاده از تجربه شهرداریی تهران و سازمان میادین در کنترل قیمت‌ها و عرضه محصولات به شهروندان توسط استانداری‌ها، کلانشهرهای زیادی با هدف انتقال این تجارب ابراز تمایل برای بازدید از نحوه عملکرد سازمان میادین داشته‌اند.

بابایی افزود: بر همین اساس افتخار میزبانی اعضای شورای شهر مشهد را در سازمان میوه و تره بار داشتیم تا بر مبنای انتقال تجربه موفق سازمان میادین تیم مدیریت شهری مشهد مقدس از میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران بازدید کرده و با شهروندان و غرفه داران صحبت کردند.

وی با اشاره به جلسه مشترک بین اعضای مدیریت شهری مشهد و سازمان میادین میوه و تره‌بار افزود: در جلسه‌ای که به این منظور برگزار شد مجموعه ساختار عرضه زنجیره تأمین و تجربیاتی که در این زمینه بود منتقل شد که خوشبختانه استقبال خوبی برای انتقال این تجربه از سوی همکارانمان در مدیریت شهری مشهد مقدس انجام شد و قرار شد تا فرایند این انتقال تجربه از طریق تشکیل یک کمیته مشترک با حضور کارشناسان فراهم شود.

مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداریی تهران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۸ سازمان میادین با مصوبه شورای انقلاب در تپه‌های عباس آباد تشکیل شد، گفت: بر همین اساس نخستین بازارهای تره بار محلی سازمان میادین در بهمن ۱۳۵۸ راه اندازی شد و از آن زمان به بعد نیز روند توسعه میادین و بازارهای میوه و تره بار در دستور کار شهرداری تهران قرار گفت. به گونه‌ای که در حال حاضر در ۲۴۵ محله شهر تهران بازار میوه و تره بار محلی وجود دارد و با ۲۲ میدان میوه و تره بار منطقه‌ای و ۳ مرکز عمده عرضه دام درمجموع ۳۱۵ بازار فعال در شهر تهران وجود دارد که ۷۰ درصد نفوذ بازارها در سطح شهر تهران را شامل می‌شود.

وی افزود: بر همین است بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار نوبت خرید در روز و عرضه سالانه بیش از یک میلیون تن محصول از طریق میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران انجام می‌شود و روند توسعه بازارها به این گونه است که در نیمه جنوبی ۵۷ درصد و در نیمه شمالی شهر تهران نیز ۴۷ درصد بازارهای میوه و تره بار محلی توسعه پیدا کرده است.

بختیاری زاده با اشاره به اینکه میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران در زمینی به مساحت ۲۷۰ هکتار در جنوب شهر واقع شده است، ادامه داد: در این میدان نزدیک به ۱۳۶۴ حجره بار فروشی دارد که علاوه بر تأمین نیازهای شهر تهران تأمین محصولات شهرهای اطراف و استان‌های همجوار را هم شامل می‌شود.

تأمین ۵۰ درصدی محصولات میادین و بازارهای میوه و تره بار از میدان مرکزی

وی بیان کرد: بر اساس آمار روزانه به صورت میانگین در ۶ ماهه اول سال ۱۴ تا ۱۶ هزار تن و در ۶ ماهه دوم سال بین ۹ تا ۱۰ هزار تن تره بار وارد میدان مرکزی می‌شود که از این میزان حدود ۵۰ درصد از محصولات میدان مرکزی به میادین و بازارهای شهر تهران و مابقی یا به مغازه‌های شهر و یا شهرهای اطراف فرستاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران یادآور شد: در این دوره مدیریت شهری با راه اندازی اپلیکیشن شهرزاد فروش غیر حضوری محصولات با هدف راحتی و در دسترس بودن آن آغاز شده است و در این راستا در حدود ۸۵ درصد از مناطق شهر تهران تحت پوشش اپلیکیشن شهرزاد قرار دارند و ۱۵ درصد مابقی یا مناطق مسکونی نیستند و یا شامل محدوده فرودگاهی می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد از درب منازل خود کالای مورد نیاز را در تره بار انتخاب کنند، تاکید کرد: در این فراینده ضمن دریافت خرید خود به راحتی تنها هزینه پیک را به عنوان مبلغی بیشتر از هزینه کالاهای خریداری شده پرداخت می‌کنند.

بختیاری‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه توزیع محصولات اساسی چند پایانه عمده فروشی توسط سازمان میادین میوه و تره بار راه اندازی شده است، گفت: در مجموع عمده و خرده فروشی محصولات پروتئینی اعم از گوشت قرمز و مرغ در میادین میوه و تره بار بهمن و پیروزی انجام می‌شود. کما اینکه در میدان میوه و تره بار پیروزی علاوه بر تأمین مرغ و تخم مرغ پایانه محصولات لبنی نیز وجود دارد.

وی افزود: همچنین پایانه آبزیان در میدان میوه و تره بار بعثت داریم و پایانه عمده فروشی قارچ نیز در میدان میوه و تره بار آزادی قرار گرفته است.

سود ۱۴ همتی تهرانی‌ها در سال ۱۴۰۳ از خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: رصد اختلاف قیمت‌هایی که در حوزه‌های میوه، سبزیجات، حبوبات، پروتئینی و … در سال‌های اخیر با اجرای طرح کنترل قیمت‌ها ایجاد شده است؛ به صورت هفتگی و ماهانه توسط بانک مرکزی در قالب گزارش‌هایی منتشر می‌شود. کما اینکه این اختلاف قیمت‌ها باعث شد در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ همت در جیب مردم پایتخت ذخیره شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط عطف سازمان میادین، نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات است، بیان کرد: با هدف بررسی سلامت محصولات، آزمایش‌های تخصصی بر روی اقلام قابل ارائه در میادین و بازارهای میوه و تره بار انجام می‌شود این کار به صورت مستمر در طول سال انجام می‌شود. برندهایی که موضوعات سلامت را رعایت نمی‌کنند ابتدا تذکر و بعد در لیست سیاه قرار می‌گیرد و در نهایت ممنوعیت ورود به میادین و بازارها را دارند.

بختیاری زاده در ادامه با بیان اینکه برنامه تحول سازمان در ابتدای این دوره مدیریت شهری ترسیم شده است، یادآور شد: ایجاد زنجیره تأمین و تأمین قراردادی محصولات پروتئینی در سازمان اجرایی شده است. طبق توافقی که با تولید کنندگان محصولات پروتئینی از جمله مرغ داریم، با وجود نوسانات قیمتی اما این محصولات همیشه در بازارها و میادین میوه و تره بار وجود دارند.

وی تاکید کرد: در بحث تأمین گوشت قرمز نیز با توافقاتی که با مجموعه‌هایی همچون اتحادیه عشایری دامی، سرمایه گذاری‌هایی در این بخش انجام داده‌ایم. کما اینکه در تأمین محصولاتی مانند خرما، پرتقال، سیب درختی، سیب زمینی و گوجه فرنگی نیز زنجیره‌های تأمین ایجاد کرده‌ایم.

ساخت ۵۹ بازار میوه و تره بار در تهران در این دوره مدیریت شهری

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در بحث توسعه شبکه توزیع نیز سعی کرده‌ایم بازارهای جدید راه اندازی شود، گفت: از ابتدای این دوره مدیریت شهری تا کنون ۵۹ بازار راه اندازی شده است. همچنین در بحث هوشمند سازی نیز به غیر از اپلیکیشن شهرزارد سامانه تناژ و … را هم در سازمان راه اندازی کرده‌ایم. کما اینکه ۷ هزار دوربین نیز به عنوان سامانه نظارتی در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار نصب شده که توسط یک مرکز مانیتورینگ به صورت برخط نظارت‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: در حوزه عمران نیز موضوع استفاده از معماری ایرانی اسلامی را به برنامه توسعه بازارها و میادین اضافه کردیم تا بتوانیم از فضای بازارهای سرد و بی روح جدا شویم و یک ساختار آرامش بخشی را برای شهروندان ایجاد کنیم.

بختیاری‌زاده با بیان اینکه در زمینه استقرار زنجیره تأمین محصولات، همکاری‌های خوبی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها با هدف دستیابی مستقیم با قیمت مناسب به محصولات را داریم؛ ادامه داد: تولید قراردادی گوشت قرمز گوسفندی و همکاری‌هایی را با زنجیره‌های تولید مرغ در جهت تأمین باثبات مرغ و تثبیت قیمت انجام داده‌ایم.

فعالیت تمامی غرف بازارها و میادین در ایام جنگ ۱۲ روزه

وی با اشاره به تأثیر سازمان میادین در تأمین مایحتاج مردم تهران در ایام جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در زمان جنگ نیز به رغم اینکه باید اقلام پر مصرف شهر تهران تأمین می‌شد، حتی یک بازار در طول ۱۲ روز جنگ بسته نبود و تمامی کالاها به اندازه کافی تأمین شده بود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در حاشیه جلسه تاکید کرد: با توجه به اینکه میزبان اعضای شورای شهر مشهد و همکارانمان در شهرداری مشهد بودیم بازدیدهایی از بازارها و میادین میوه و تره بار انجام شد.

وی گفت: با هدف انتقال تجربه و تکثیر الگوی موفق سازمان میادین میوه و تره بار گفت‌وگوهایی شکل گرفت. تجربیاتی وجود دارد که ما از شهرداری مشهد می‌آموزیم و تجربیاتی نیز سازمان دارد که در اختیار این کلان‌شهر قرار می‌گیرد.

بختیاری زاده افزود: قرار شد تا کارگروه مشترکی به صورت تخصصی تشکیل شود تا تبادل تجربیات انجام شود و شاهد استفاده از الگوی سازمان میادین و تنظیم گری سازمان در تمام کلانشهرها باشیم.