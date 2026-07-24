به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی صدیقی عصر جمعه در مراسم یادواره ۲۱ شهید منطقه سیارستاق کلاچای، با اشاره به جایگاه والای شهدا، ایران اسلامی را الگوی بیداری و مقاومت در جهان معرفی کرد و با بیان اینکه محفل شهدا مورد عنایت ویژه الهی و ملائکه است، اظهار کرد: هر کسی که در چنین محافلی شرکت کند، از اجر و مزد بی‌پایانی برخوردار است، چراکه شهدا مهمانان ویژه خداوند هستند و اولیای الهی و ائمه اطهار (ع) نیز دنبال‌کننده این مقام پرفضیلت بودند.

صدیقی با تأکید بر لزوم قدردانی از شهدا، افزود: آرامش، اقتدار و صلابت امروز کشور را مدیون جانفشانی شهدا هستیم و امنیت کنونی مرهون ایثار آنان و صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهداست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، این دو کشور را مصداق بارز ظالمین و ستمگران امروز دانست و تصریح کرد: دشمنان حقوق بشر را نقض کرده و بی‌محابا به محیط‌های مسکونی، درمانی و مدارس آسیب می‌رسانند، اما هیچ‌کس آنان را مواخذه نمی‌کند.

وی با یادآوری حوادثی مانند مدرسه شجره طیبه و شهادت کودکان مظلوم غزه و لبنان، خاطرنشان کرد: در برابر این یاغیان خونخوار و کودک‌کش، جز ایستادگی و مقاومت به سبک حسینی چاره‌ای نیست و ما وارثان مکتب سیدالشهدا (ع)، هیهات من الذله را آموخته‌ایم.

صدیقی در ادامه با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی، ایران را الگوی بیداری اسلامی خواند و گفت: ایران اولین کشور در جهان اسلام است که از قید انواع استعمار و استثمار نجات یافت و امروز به قدرت نخست در منطقه تبدیل شده است.

وی با تأکید بر آمادگی و انسجام نیروهای مسلح، افزود: پس از شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد، نیروهای مسلح در کوتاه‌ترین زمان، با حفظ انسجام فرماندهی، به دشمن پاسخ قاطع، هوشمندانه و بازدارنده دادند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در پایان با اشاره به روحیه مقاومت ایرانیان، تصریح کرد: اگر دشمن شرارت‌های خود را ادامه دهد، فرزندان میرزا کوچک‌خان به یاری فرزندان رئیس‌علی دلواری خواهند رفت و خلیج فارس، قتلگاه چکمه‌پوشان آمریکا خواهد شد.