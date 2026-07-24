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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

صدیقی: ایران اسلامی الگویی تمام‌عیار برای جهانیان شده است

صدیقی: ایران اسلامی الگویی تمام‌عیار برای جهانیان شده است

رودسر- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان، با اشاره به جایگاه ایران به عنوان الگوی بیداری اسلامی گفت: ایران اسلامی الگویی تمام‌عیار برای جهانیان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی صدیقی عصر جمعه در مراسم یادواره ۲۱ شهید منطقه سیارستاق کلاچای، با اشاره به جایگاه والای شهدا، ایران اسلامی را الگوی بیداری و مقاومت در جهان معرفی کرد و با بیان اینکه محفل شهدا مورد عنایت ویژه الهی و ملائکه است، اظهار کرد: هر کسی که در چنین محافلی شرکت کند، از اجر و مزد بی‌پایانی برخوردار است، چراکه شهدا مهمانان ویژه خداوند هستند و اولیای الهی و ائمه اطهار (ع) نیز دنبال‌کننده این مقام پرفضیلت بودند.

صدیقی با تأکید بر لزوم قدردانی از شهدا، افزود: آرامش، اقتدار و صلابت امروز کشور را مدیون جانفشانی شهدا هستیم و امنیت کنونی مرهون ایثار آنان و صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهداست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، این دو کشور را مصداق بارز ظالمین و ستمگران امروز دانست و تصریح کرد: دشمنان حقوق بشر را نقض کرده و بی‌محابا به محیط‌های مسکونی، درمانی و مدارس آسیب می‌رسانند، اما هیچ‌کس آنان را مواخذه نمی‌کند.

وی با یادآوری حوادثی مانند مدرسه شجره طیبه و شهادت کودکان مظلوم غزه و لبنان، خاطرنشان کرد: در برابر این یاغیان خونخوار و کودک‌کش، جز ایستادگی و مقاومت به سبک حسینی چاره‌ای نیست و ما وارثان مکتب سیدالشهدا (ع)، هیهات من الذله را آموخته‌ایم.

صدیقی در ادامه با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی، ایران را الگوی بیداری اسلامی خواند و گفت: ایران اولین کشور در جهان اسلام است که از قید انواع استعمار و استثمار نجات یافت و امروز به قدرت نخست در منطقه تبدیل شده است.

وی با تأکید بر آمادگی و انسجام نیروهای مسلح، افزود: پس از شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد، نیروهای مسلح در کوتاه‌ترین زمان، با حفظ انسجام فرماندهی، به دشمن پاسخ قاطع، هوشمندانه و بازدارنده دادند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در پایان با اشاره به روحیه مقاومت ایرانیان، تصریح کرد: اگر دشمن شرارت‌های خود را ادامه دهد، فرزندان میرزا کوچک‌خان به یاری فرزندان رئیس‌علی دلواری خواهند رفت و خلیج فارس، قتلگاه چکمه‌پوشان آمریکا خواهد شد.

کد مطلب 6897810

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