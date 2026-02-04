گلایه «قمارباز» از جابجایی در جدول جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و تهیهکنندگی سجاد نصراللهینسب، یکی از آثار حاضر در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر است.
طبق برنامه اولیه اعلامشده توسط دبیرخانه جشنواره، این فیلم قرار بود در تاریخ ۱۹ بهمن در پردیس سینمایی ملت و ۲۰ بهمن در سالن برج میلاد به نمایش درآید اما در تاریخ ۱۱ بهمن، دبیرخانه بهطور ناگهانی زمان اکران را به ۱۲ و ۱۳ بهمن تغییر داد و این تغییر بدون هماهنگی و موافقت تیم سازنده انجام شد.
عوامل فیلم از طریق رسانهها از این جابهجایی مطلع شدند و بلافاصله برای پیگیری به دبیرخانه مراجعه کردند. طبق اظهارات دبیر جشنواره، دلیل این تغییر «عدم آمادهسازی فیلم سینمایی خواب» اعلام شد و زمان اکران «قمارباز» با فیلم «خواب» بهصورت خودسرانه جابهجا گردید.
با این حال، اتفاقات بعدی نشاندهنده تناقض در این توضیح بود؛ در روز ۱۲ بهمن، فیلم «قمارباز» طبق برنامه جدید در پردیس ملت به نمایش درآمد اما در روز ۱۳ بهمن در برج میلاد، برخلاف برنامه تغییر یافته، فیلم «خواب» (طبق زمانبندی اولیه دبیرخانه) اکران شد و «قمارباز» نمایش داده نشد.
پیگیری عوامل «قمارباز» از مسئولان برج میلاد حاکی از آن است که نسخه فیلم بهموقع به جشنواره تحویل داده شده بود و مسئولان فنی سالن نیز طبق برنامه اولیه اقدام به پخش کردند. این موضوع نشان میدهد فیلم «خواب» برخلاف ادعای اولیه، آماده نمایش بوده و دلیل اعلامشده برای جابهجایی اکران، پایه و اساس محکمی نداشته است.
تیم سازنده طی ۲ روز گذشته بارها از دبیرخانه جشنواره و شخص دبیر، توضیح رسمی و شفاف درباره علت واقعی این تغییر و تضییع حقوق عوامل فیلم مطالبه کردهاند، اما تاکنون هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.
عوامل فیلم «قمارباز» ضمن تأکید بر تحویل بهموقع اثر و آمادگی کامل برای اکران، این اتفاق را مصداقی از بیتوجهی به حقوق قانونی و حرفهای فیلمسازان میدانند و خواستار رسیدگی فوری و شفافسازی کامل از سوی مسئولان جشنواره هستند.
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