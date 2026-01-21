توزیع ۳۰ تن روغن در روستابازارهای کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تأمین و توزیع روغن مورد نیاز شهروندان، از روز یکشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، مقدار ۳۰ تن روغن خوراکی توسط اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان و اتحادیه دامداران استان در روستابازارهای شهر کرمانشاه عرضه می‌شود.

وی افزود: این روغن‌ها در روستابازارهای واقع در بازارچه میلاد میدان آزادی، جنب مدیریت تعاون روستایی استان و همچنین غرفه نمایشگاه پارک شاهد در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت (نازگل) تصریح کرد: در مجموع، ۱۰۰ تن روغن برای عرضه از طریق شبکه تعاون روستایی استان هماهنگ شده که در مرحله نخست، ۲۰ تن برای روستابازارهای شهر کرمانشاه و ۱۰ تن برای غرفه نمایشگاه پارک شاهد جذب و توزیع شده است.

صفایی با تأکید بر نقش مؤثر شبکه تعاون روستایی و روستابازارها در تأمین کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خاطرنشان کرد: روغن یکی از اقلام اساسی و مهم در سبد مصرف خانوار و طرح کالابرگ الکترونیکی است و تأمین مستمر آن نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و کاهش دغدغه‌های مردم دارد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تعامل میان تعاون روستایی و بخش خصوصی گفت: تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با تولیدکنندگان، نیاز بازار به‌صورت پایدار تأمین شده و از بروز هرگونه کمبود در کالاهای اساسی جلوگیری شود.