به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح متمرکز ۵۱ آشپزخانه اطعام مهدوی مراکز نیکوکاری شهرستان گرگان که در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی کمیته امداد، شناسایی نیازمندان، جمع‌آوری کمک‌های مردمی و رساندن خدمات به جامعه هدف با رویکرد برون‌سپاری و مردمی‌سازی فعالیت‌ها است.

وی با اشاره به توسعه مراکز نیکوکاری در استان افزود: در حال حاضر ۲۰۷ مرکز نیکوکاری با رویکرد مسجدمحوری در سطح گلستان فعال هستند که طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان در حوزه‌هایی نظیر جهیزیه، درمان، کمک‌های معیشتی و سایر خدمات حمایتی به نیازمندان ارائه کرده‌اند.

بابایی با بیان اینکه طرح اطعام مهدوی یکی از برنامه‌های محوری کمیته امداد در ماه مبارک رمضان است، گفت: سال گذشته ۱۸۰ مرکز نیکوکاری در استان اقدام به راه‌اندازی آشپزخانه‌های اطعام مهدوی کردند که در مجموع ۸۵۰ هزار پرس غذای گرم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی طبخ و توزیع شد.

وی ادامه داد: امسال نیز همزمان با ماه رمضان، ۵۱ آشپزخانه اطعام مهدوی به صورت متمرکز در گرگان و با حضور مسئولان استانی افتتاح شد و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و مراکز نیکوکاری، بیش از ۷۵۰ هزار پرس غذای گرم در سطح استان تهیه و میان نیازمندان توزیع شود.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به عملکرد مسجد جامع گلشن در سال گذشته گفت: این مسجد هر شب بیش از هزار پرس غذای گرم طبخ و میان جامعه هدف توزیع می‌کرد و امسال نیز این روند با قوت بیشتری ادامه خواهد داشت.

بابایی همچنین از اجرای گسترده طرح توزیع سبد کالا خبر داد و افزود: در حال حاضر ۸۵ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گلستان قرار دارند که سال گذشته بیش از ۹۰ درصد آنها سبد کالا دریافت کردند. امسال نیز تاکنون بیش از ۱۲ هزار سبد کالا تهیه شده و با مشارکت خیرین و مردم نیک‌اندیش، روند تأمین و توزیع این اقلام ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته در حوزه اطعام مهدوی و توزیع سبد کالا، بیش از ۲۴۳ میلیارد تومان کمک مردمی از طریق مراکز نیکوکاری در استان جذب و هزینه شد که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به این نهاد و مشارکت گسترده خیرین در حمایت از نیازمندان است.