محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیروزی پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر مقابل شمس آذر قزوین اظهار داشت: پیروزی در بازی اول اهمیت زیادی دارد و میتواند به تیم اعتماد به نفس بدهد. چنین بردهایی گاهی یک تیم را از برزخ خارج میکند و به شرایطی که برای خودش هدفگذاری کرده، نزدیکتر میکند.
وی افزود: پرسپولیس در بازی نخست از نظر فنی هنوز قبراق و سرحال نبود و این موضوع با توجه به تغییرات گستردهای که در کادر فنی و ترکیب بازیکنان ایجاد شده، طبیعی است. با این حال، مهم این بود که تیم توانست سه امتیاز را به دست بیاورد و فصل را با نتیجهای مثبت آغاز کند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اهداف این تیم در فصل جدید گفت: از پرسپولیس همیشه انتظار قهرمانی وجود دارد و این موضوع در سالهای گذشته هم ثابت بوده است. اگر پرسپولیس امسال در بحث یارگیری عملکرد خوبی داشته، به نظرم این موضوع نشان میدهد باشگاه روی یک هدفگذاری مشخص و جوانگرایی حرکت کرده است. من این رویکرد را مثبت میبینم و امیدوارم بازیکنان جوان بتوانند خودشان را در پرسپولیس نشان دهند.
برزگر درباره حواشی ایجادشده پیرامون رفتار دو پیشکسوت پرسپولیس در هنگام ورود به اتاق مدیرعامل پرسپولیس نیز گفت: من دقیق نمیدانم چه اتفاقی افتاده و نمیخواهم درباره موضوعی که از جزئیات آن اطلاع ندارم اظهارنظر کنم، اما اعتقادم این است که باید همیشه شأن و جایگاه پیشکسوتان حفظ شود. پیشکسوتان سرمایههای باشگاه هستند و میتوانند چشم و چراغ و چراغ راه بازیکنان جوان باشند. احترام به آنها باید همیشه وجود داشته باشد.
وی درباره دیدار آینده پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان عنوان کرد: این بازی هم باید با برد پرسپولیس همراه شود. البته هیچ حریفی در لیگ برتر آسان نیست، چون تمام تیمها وقتی مقابل پرسپولیس قرار میگیرند با نهایت انگیزه بازی میکنند. بنابراین بازیکنان باید با تمرکز کامل وارد زمین شوند و برای کسب سه امتیاز تلاش کنند.
برزگر در پایان درباره کلینشیت پرسپولیس در هفته نخست گفت: گل نخوردن در بازی اول اتفاق خوبی بود و نشان میدهد تیم توانسته در بخش دفاعی عملکرد قابل قبولی داشته باشد، اما در کنار نتیجه، فوتبال زیبا هم اهمیت دارد. هواداران پرسپولیس دوست دارند تیمشان را با بازی جذاب ببینند و در نهایت با رضایت از ورزشگاه خارج شوند و با خاطرهای خوب به خانههایشان برگردند.
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