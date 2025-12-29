به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران، از تداوم بارشهای قابلتوجه در برخی استانها خبر داد و گفت: باتوجهبه تداوم فعالیت سامانه بارشی، وقوع سیلاب در جنوب شرق و ورود موج جدید سرما به بخشهای گستردهای از کشور مورد انتظار است.
وی افزود: امروز (شنبه، ۸ دی) در ساعات پیشرو، بیشترین میزان بارندگیها در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شرق استان سمنان رخ خواهد داد، بهویژه در مناطق جنوب شرق کشور، احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانههای فصلی وجود دارد.
اصغری بیان کرد: همزمان با صافشدن تدریجی هوا در برخی مناطق و ورود توده هوای سرد از سمت شمال غرب، شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود؛ بهطوری که دمای هوای تبریز نسبت بهروز گذشته در همین ساعت، حدود ۱۳ درجه کاهشیافته و این توده هوای سرد از فردا کل نیمه غربی کشور را در بر میگیرد.
این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۰ دی) تقریباً تمام مناطق کشور تحتتأثیر این موج سرما قرار خواهند گرفت و شرایط دمایی زمستانی در اغلب استانها حاکم میشود.
وی با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید، تصریح کرد: از بعدازظهر امروز، سامانه بارشی جدیدی از سمت آذربایجان غربی و از مسیر کردستان و آذربایجان شرقی وارد کشور میشود که به دلیل سرمای حاکم، بخش عمده بارشهای آن به شکل برف خواهد بود.
اصغری گفت: امشب بارش برف و باران به استانهای کرمانشاه، زنجان، جنوب اردبیل و مناطق سردسیر استان ایلام میرسد و در جنوب ایلام و شمال خوزستان شدت بارندگیها نسبتاً بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه در روزهای آینده یادآور شد: از امشب، هموطنان در استان لرستان نیز باید منتظر بارش برف و باران باشند، در همدان بارشها عمدتاً بهصورت برف خواهد بود و در استان مرکزی نیز بارشها رخ میدهد، هرچند شدت آن نسبت به مناطق غربی کمتر است.
این کارشناس هواشناسی بیان کرد: از بامداد روز سهشنبه، این سامانه بارشی به استانهای قزوین، البرز و تهران میرسد و همچنین در استانهای گیلان و مازندران، بهویژه در گلستان، بارندگیها فردا نسبتاً قابلتوجه خواهد بود.
اصغری ادامه داد: در ارتفاعات استان سمنان بارش برف سنگین پیشبینی میشود و از خراسان شمالی نیز گزارشهای بارش برف را دنبال میکنیم و انتظار میرود فردا شاهد بارش برف در این مناطق باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باتوجهبه شرایط جوی، احتمال وقوع کولاک بهویژه در گردنهها و محورهای کوهستانی بالاست، به همین دلیل توصیه میشود از بعدازظهر امروز تا فردا شب، از انجام سفرهای تفریحی به استانهای اعلامشده خودداری شود.
نظر شما