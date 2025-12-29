  1. اقتصاد
هشدار بارش‌های سیل‌آسا و افت شدید دما در ۱۵ استان کشور

یک کارشناس سازمان هواشناسی گفت: با ورود سامانه‌های بارشی فعال، بارش‌های سیل‌آسا و افت شدید دما ۱۵ استان کشور را در بر می‌گیرد و خطر سیلاب، کولاک و کاهش محسوس دما مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران، از تداوم بارش‌های قابل‌توجه در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: باتوجه‌به تداوم فعالیت سامانه بارشی، وقوع سیلاب در جنوب شرق و ورود موج جدید سرما به بخش‌های گسترده‌ای از کشور مورد انتظار است.

وی افزود: امروز (شنبه، ۸ دی) در ساعات پیش‌رو، بیشترین میزان بارندگی‌ها در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شرق استان سمنان رخ خواهد داد، به‌ویژه در مناطق جنوب شرق کشور، احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

اصغری بیان کرد: هم‌زمان با صاف‌شدن تدریجی هوا در برخی مناطق و ورود توده هوای سرد از سمت شمال غرب، شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود؛ به‌طوری که دمای هوای تبریز نسبت به‌روز گذشته در همین ساعت، حدود ۱۳ درجه کاهش‌یافته و این توده هوای سرد از فردا کل نیمه غربی کشور را در بر می‌گیرد.

این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۰ دی) تقریباً تمام مناطق کشور تحت‌تأثیر این موج سرما قرار خواهند گرفت و شرایط دمایی زمستانی در اغلب استان‌ها حاکم می‌شود.

وی با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید، تصریح کرد: از بعدازظهر امروز، سامانه بارشی جدیدی از سمت آذربایجان غربی و از مسیر کردستان و آذربایجان شرقی وارد کشور می‌شود که به دلیل سرمای حاکم، بخش عمده بارش‌های آن به شکل برف خواهد بود.

اصغری گفت: امشب بارش برف و باران به استان‌های کرمانشاه، زنجان، جنوب اردبیل و مناطق سردسیر استان ایلام می‌رسد و در جنوب ایلام و شمال خوزستان شدت بارندگی‌ها نسبتاً بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه در روزهای آینده یادآور شد: از امشب، هم‌وطنان در استان لرستان نیز باید منتظر بارش برف و باران باشند، در همدان بارش‌ها عمدتاً به‌صورت برف خواهد بود و در استان مرکزی نیز بارش‌ها رخ می‌دهد، هرچند شدت آن نسبت به مناطق غربی کمتر است.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: از بامداد روز سه‌شنبه، این سامانه بارشی به استان‌های قزوین، البرز و تهران می‌رسد و همچنین در استان‌های گیلان و مازندران، به‌ویژه در گلستان، بارندگی‌ها فردا نسبتاً قابل‌توجه خواهد بود.

اصغری ادامه داد: در ارتفاعات استان سمنان بارش برف سنگین پیش‌بینی می‌شود و از خراسان شمالی نیز گزارش‌های بارش برف را دنبال می‌کنیم و انتظار می‌رود فردا شاهد بارش برف در این مناطق باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه‌به شرایط جوی، احتمال وقوع کولاک به‌ویژه در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی بالاست، به همین دلیل توصیه می‌شود از بعدازظهر امروز تا فردا شب، از انجام سفرهای تفریحی به استان‌های اعلام‌شده خودداری شود.

