حق شناس: گیلان ظرفیت جهش اقتصادی دیجیتال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر پنجشنبه با اشاره به کمبود آب در کلانشهر هایی مانند تهران و اصفهان، اظهار کرد: استان گیلان در صورت تکمیل زیرساخت‌های خود می‌تواند به مقصدی مناسب برای جبران این کمبودها تبدیل شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه پایین‌شهرها و مناطق مختلف کشور از لحاظ زیرساخت تفاوت قابل توجهی با گیلان دارند، گفت: گیلان سرزمینی است که برای زندگی مناسب است و اگر زیرساخت‌ها کامل شود، می‌تواند بخش مهمی از نیازهای کشور را جبران کند.

حق‌شناس با اشاره به عقب‌ماندگی اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، افزود: بخش زیادی از توسعه اقتصادی ایران به فروش نفت وابسته بوده و رشد اقتصادی مثبت کشور در دهه‌های اخیر بسیار محدود بوده است. اما نخبگان و فعالان اقتصادی گیلان، حتی با کمترین زیرساخت‌ها، توانسته‌اند سهمی از رشد اقتصادی ایجاد کنند.

استاندار گیلان توسعه شهرها و روستاها و فراهم کردن اینترنت پرسرعت را از جمله راهکارهای حل مشکلات کنونی برشمرد و تأکید کرد: با فراهم شدن این امکانات، می‌توانیم جهش اقتصادی ایجاد کنیم و گیلان را به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از وجوه اداره‌شده و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا می‌تواند مسیر توسعه را تسریع کند و فرصت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی را برای استان و کشور فراهم آورد.