طهماسبی: فقدان فهم امنیتی در جامعه، یک نقیصه‌ فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، در نشست مشترک با جمعی از اساتید دانشگاه یزد با اشاره به چالش‌های امنیتی کشور اظهار کرد: در کشور ما فهم امنیتی نهادینه نشده و این خود یک نقیصه فرهنگی است چرا که امنیت، مسئولیتی جمعی است و تمامی مسئولین و شهروندان باید خود را در قبال حفظ آن متعهد بدانند.

وی با بیان اینکه امنیتی کردن فضا با بالا بردن فهم و فرهنگ امنیتی در جامعه متفاوت است، افزود: نباید فراموش کرد که امنیت ملی با مشارکت عمومی محقق می‌شود و مردم باید در تأمین امنیت نقش آفرین باشند.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: متأسفانه در حوادث اخیر، با وجود هشدارها، حضور ناآگاهانه مردم باعث شد تا نیروهای انتظامی و امنیتی در انجام وظایف خود با مشکل جدی مواجه شوند و این حجم از تخریب و آسیب ماحصل آن است.

وی با انتقاد از نابسامانی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری فضای مجازی تا این اندازه رها و بی‌قاعده نیست.

طهماسبی افزود: هرگاه طرحی برای ساماندهی فضای مجازی ارائه می‌شود، برخی با شعار آزادی در واقع از بی‌نظمی دفاع می‌کنند؛ در حالی که تبعات این رهاشدگی مستقیماً در جامعه و کف خیابان نمایان می‌شود.

وی با اشاره به اولویت منافع ملی بر شخصی تأکید کرد: تا زمانی که منافع فردی و گروهی در تصمیم‌گیری‌ها ارجح دانسته شود، وضعیت کشور بهبود نخواهد یافت و قطعا تعارض منافع از مهم‌ترین موانع اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، نقش آموزش را در اصلاح فرهنگی جامعه حیاتی دانست و بیان کرد: آموزش، زیربنای پرورش است، اگر آموزش عمومی در مسیر نادرست یا ناقص پیش برود، حتی بهترین سیاست‌های فرهنگی هم بی‌اثر خواهند بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای به جای پرداختن به مسائل اساسی کشور و حل مشکلات مردم تنها به دنبال کار سیاسی و ایجاد شکاف به بهانه‌های مختلف در کشور هستند.

طهماسبی افزود: در گذشته زندگی و زیست ایرانی بر پایه پیشگیری و عقلانیت اجتماعی شکل گرفته بود، اما با هجمه فرهنگ بیگانه و عدم تدبیر لازم در برابر آن، این رویکرد کمرنگ و با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو شده است.