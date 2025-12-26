  1. سیاست
سفیر ایران و مفتی مسکو بر توسعه همکاری‌های دینی تأکید کردند

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با آلبیر حضرت کرگانوف، مفتی مسکو و رئیس مجمع معنوی مسلمانان روسیه دیدار و پیرامون توسعه همکاری‌های دینی گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرفین در این دیدار که اسماعیل شراهی، وابسته علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز حضور داشت، بر لزوم هم‌افزایی جهان اسلام و کشورهای مستقل در برابر سیاست‌های فریبکارانه و یکجانبه گرایانه غرب تأکید کردند.

سفیر ایران در مسکو با اشاره به حمایت غرب از جنایات رژیم صهیونیستی و رویکرد دوگانه آنها در قبال حقوق بشر تصریح کرد: غرب با شعار حقوق بشر، از نسل‌کشی در غزه و لبنان حمایت می‌کند، اما ایران، روسیه و چین مقابل این نیرنگ ایستاده‌اند و آینده جهان را چندجانبه‌گرایی رقم خواهد زد.

جلالی با تأکید بر اینکه موضع ایران دفاع از تمامیت اسلام اعم از شیعه و سنی است، آمادگی مراکز دینی کشورمان را برای برگزاری دوره‌های مشترک و تبادل استاد با نهادهای دینی روسیه اعلام کرد و گفت: این همکاری‌ها موجب تحکیم وحدت اسلامی خواهد شد.

رئیس مجمع معنوی مسلمانان روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط دوجانبه ایران و روسیه، همکاری کشورهای اسلامی با روسیه در شرایط تحریم را نشانه احترام اسلام به حقوق انسان‌ها دانست.

مفتی آلبیر حضرت کرگانوف با استقبال از پیشنهاد همکاری نزدیک مراکز دینی ۲ کشور، هوشیاری در برابر نفاق میان شیعه و سنی را ضروری خواند و اظهار داشت: ایران تجربه ارزشمندی در «تقریب مذاهب» دارد و ما مشتاق اشتراک‌گذاری و استفاده از این تجربیات هستیم.

طرفین همچنین بر حفظ ارزش‌های معنوی و سنتی در مواجهه با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تأکید کردند.

