به گزارش خبرگزاری مهر، طرفین در این دیدار که اسماعیل شراهی، وابسته علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز حضور داشت، بر لزوم همافزایی جهان اسلام و کشورهای مستقل در برابر سیاستهای فریبکارانه و یکجانبه گرایانه غرب تأکید کردند.
سفیر ایران در مسکو با اشاره به حمایت غرب از جنایات رژیم صهیونیستی و رویکرد دوگانه آنها در قبال حقوق بشر تصریح کرد: غرب با شعار حقوق بشر، از نسلکشی در غزه و لبنان حمایت میکند، اما ایران، روسیه و چین مقابل این نیرنگ ایستادهاند و آینده جهان را چندجانبهگرایی رقم خواهد زد.
جلالی با تأکید بر اینکه موضع ایران دفاع از تمامیت اسلام اعم از شیعه و سنی است، آمادگی مراکز دینی کشورمان را برای برگزاری دورههای مشترک و تبادل استاد با نهادهای دینی روسیه اعلام کرد و گفت: این همکاریها موجب تحکیم وحدت اسلامی خواهد شد.
رئیس مجمع معنوی مسلمانان روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط دوجانبه ایران و روسیه، همکاری کشورهای اسلامی با روسیه در شرایط تحریم را نشانه احترام اسلام به حقوق انسانها دانست.
مفتی آلبیر حضرت کرگانوف با استقبال از پیشنهاد همکاری نزدیک مراکز دینی ۲ کشور، هوشیاری در برابر نفاق میان شیعه و سنی را ضروری خواند و اظهار داشت: ایران تجربه ارزشمندی در «تقریب مذاهب» دارد و ما مشتاق اشتراکگذاری و استفاده از این تجربیات هستیم.
طرفین همچنین بر حفظ ارزشهای معنوی و سنتی در مواجهه با فناوریهای نوین و هوش مصنوعی تأکید کردند.
