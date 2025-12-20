منصوریان خواستار جذب سعید مهری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الطلبه عراق که به تازگی علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرده است، در تلاش است با تقویت ترکیب تیم، جایگاه خود در جدول رده‌بندی را بهبود بخشد و شرایط بهتری را در لیگ تجربه کند.

منصوریان در اولین تجربه خود روی نیمکت این تیم باید در تاریخ ۵ دی و در هفته هشتم لیگ ستارگان به مصاف تیم الشرطه عراق برود. در همین حال رسانه «قناة الثالثة الریاضیه الاخباریة» عراق خبر داد که منصوریان به دنبال جذب سعید مهری بازیکن فصل گذشته پرسپولیس و سابق استقلال است.

در متن این خبر آمده است: «باشگاه الطلبه عراق به توصیه سرمربی خود منصوریان، در تلاش است تا در طول پنجره نقل‌وانتقالات جاری سعید مهری هافبک ایرانی را به خدمت بگیرد.

مهری پیش از این سابقه بازی در تیم‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتور را دارد و همچنین تجربه حضور حرفه‌ای در آپوئل قبرس را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

لازم به ذکر است که الطلبه با ۱۱ امتیاز در مکان دهم جدول ۲۰ تیمی لیگ ستارگان عراق قرار دارد.