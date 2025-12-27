به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الطلبه و الشرطه در هفته هشتم لیگ ستارگان عراق شامگاه جمعه ۵ دی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان علیرضا منصوریان در تیم الطلبه به پایان رسید تا این مربی ایرانی در اولین بازی خود روی نیمکت الطلبه موفق به کسب پیروزی در دربی شهر بغداد شود.

علیرضا منصوریان، سرمربی تیم فوتبال الطلبه، پس از پایان این دیدار و در گفتگو با شبکه الکاس عراق اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم در شروع کاردربی بغداد را با پیروزی پشت سر بگذاریم. تیم ما چهار سال بود که موفق به شکست الشرطه نشده بود. الشرطه تیم بسیار خوبی است و از بازیکنان بزرگ و کادر فنی توانمندی بهره می‌برد. ما برای رسیدن به این پیروزی، ۲۱ روز کار و تلاش مستمر انجام دادیم.

وی در ادامه افزود: هنوز ایرادات زیادی داریم و باید روی نقاط ضعف خود کار کنیم. در حال حاضر تمرکز ما باید روی دیدار آینده مقابل موصل باشد. این پیروزی را به هواداران تقدیم می‌کنم و از آنها انتظار دارم با حضور در ورزشگاه و حمایت از تیم، در کنار ما باشند.

سرمربی الطلبه در خصوص احتمال اضافه شدن بازیکنان ایرانی به این تیم گفت: مقرر شده پس از این مسابقه جلسه‌ای باید با رئیس باشگاه و اعضای کادر فنی برگزار کنیم تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. قطعاً بازیکنانی را مدنظر داریم و به‌طور صددرصد به دنبال تقویت تیم هستیم.

منصوریان در پایان تصریح کرد: باید به‌تدریج جایگاه خودمان را تثبیت کنیم. بازیکنان ایرانی و عراقی از نظر فیزیکی شرایط خوبی دارند و همچنین جوانان عراقی ظرفیت بالایی برای پرورش دارند. انشاالله فوتبال عراق می‌تواند بار دیگر به دوران اوج خود مانند سال ۲۰۰۷، بازگردد.