منصوریان: بازی با القاسم سخت است/ برای استفاده از جوانان برنامه دارم

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال القاسم و الطلبه در هفته دهم لیگ ستارگان عراق امروز یکشنبه ۱۴ دی و از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم میروند.
علیرضا منصوریان سرمربی تیم الطلبه در رابطه با این بازی اظهار داشت: بازی مهمی مقابل تیم القاسم در پیش داریم و با وجود شرایط و مشکلاتی که این تیم با آن مواجه است، احترام زیادی برای حریف قائل هستیم.
او ادامه داد: با ذهنیت پیروزی و کسب سه امتیاز وارد میدان میشویم. به دلیل فشردگی مسابقات، تغییراتی در ترکیب ایجاد کردهایم تا آمادگی بازیکنان حفظ شود.
سرمربی ایرانی الطلبه افزود: پس از دیدار با القاسم، مسابقات تیمهای پایه و جوانان باشگاه الطلبه را دنبال خواهم کرد و برای جذب بازیکنان جوان با آنها جلسه میگذارم.
منصوریان در پایان گفت: برای بهبود جایگاه تیم در جدول ردهبندی، به پیروزی در این بازی نیاز داریم. ما یک خانواده هستیم و تلاش میکنیم هواداران را دوباره به سکوها برگردانیم و نتایج مثبتی کسب کنیم.
