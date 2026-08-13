به گزارش خبرگزاری مهر، صادق دوایی جانشین و نماینده ویژه دادستان کیش در امور بازرسی صنفی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار کرد: سلامت عمومی و رعایت حقوق شهروندان، خط قرمز دادستانی است و در برخورد با متخلفانی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، هیچ‌گونه تعارفی نخواهیم داشت.

دوایی در ادامه از بازدیدهای سرزده از واحدهای خدمات خودرویی مستقر در منطقه ۲۸ سوله خبر داد و افزود: در بازرسی‌ها به تعدادی از تعمیرگاه‌ها، آپاراتی‌ها و مکانیکی‌های بدون مجوز، اخطار قانونی داده شد.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی مکلف شدند حداکثر در یک هفته نسبت به انجام مراحل اداری و دریافت مجوزهای فعالیت اقتصادی اقدام کنند و در غیر این صورت، مطابق قانون با آنان برخورد قاطع خواهد شد.