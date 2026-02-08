گودرزی: میزان ذخیره کالاها و میوه شب عید کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران به همراه داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران صبح امروز یکشنبه ۱۹ بهمنماه ۱۴۰۴ از انبارهای ذخیرهسازی اقلام اساسی ویژه ماه مبارک رمضان و شب عید در میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران بازدید کردند.
داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران در حاشیه این بازدید با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تامین میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان اندیشیده شده است، گفت: همانطور که مشاهده شد، امسال نیز مانند سالهای گذشته، دستاندرکاران در سازمان میوه و ترهبار برنامهریزی و ذخیرهسازی لازم را انجام دادند تا بتوانیم نقش موثری در تنظیم بازار ایفا کنیم و شهروندان بدون دغدغه خرید شب عید و ماه مبارک، نیازهای خود را تامین کنند.
وی افزود: عمده تمرکز ما بر خرما بوده و مرغ را نیز خارج از موضوع بازدید امروز، تمهید کردیم تا مردم بتوانند این دو کالا را به راحتی تهیه کنند. برای میوه شب عید نیز مانند همیشه، تامین سیب و پرتقال را دنبال کردیم.
گودرزی تصریح کرد: بر اساس تجربه ما، میزان ذخیره میوه شب عید کافی است و مردم هیچ دغدغهای نخواهند داشت. سیب، پرتقال و خرمای تهیهشده بهترین کیفیتها را دارند، نگهداری آنها استاندارد است و به موقع وارد بازار میشوند. همچنین هماهنگی کامل با ستاد تنظیم بازار و سایر مجموعهها در زمینه قیمتگذاری انجام شده است و همانند هر سال، کالاها با قیمت مناسب در میادین و بازارهای سطح شهر عرضه میشوند و مردم میتوانند خرید کنند.
معاون شهردار تهران با اشاره به نحوه تامین و توزیع کالاها گفت: به اندازه نیاز بازار خرید و ذخیرهسازی انجام شده است. با کشاورزان در تعامل هستیم تا کالاها به میزان مورد نیاز بازار و با کیفیت مناسب تامین شود. بخشی از محصولات در سردخانههای تهران و حاشیه شهر نگهداری میشوند و بخشی دیگر با هماهنگی کشاورزان و باغداران طبق قراردادهای موجود به موقع توزیع میشود. بنابراین دغدغهای در تامین کالاها وجود ندارد.
وی همچنین درباره شبکه بازارهای شهرداری اظهار داشت: در حال حاضر ۳۱۶ بازار در سطح شهر فعال است و به اندازه کافی در همه محلهها موجود هستند. علاوه بر آن، توسعه بازارها ادامه دارد و اخیراً چند بازار جدید افتتاح شده است. شهروندان میتوانند در هر محلهای، میوه و کالاهای اساسی خود را از بازارهای شهرداری تهیه کنند.
گودرزی در پایان تاکید کرد: علاوه بر سیب، پرتقال و خرما، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، مرغ، تخممرغ، برنج و روغن نیز به میزان کافی تامین شده است. با همکاری بخش خصوصی و سایر دستگاهها، ظرفیت لازم برای تامین کالاها فراهم شده تا مردم هنگام ورود به بازارهای میوه و ترهبار بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را به وفور و بدون دغدغه تهیه کنند.
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