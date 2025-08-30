به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، ظهر شنبه به همراه حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و جمعی از مدیران کل و مسئولان محلی در آئین افتتاح چند پروژه کشاورزی، صنعتی و صنفی پاکدشت حضور یافت.

فرماندار پاکدشت در این مراسم اظهار داشت: گلخانه مکانیزه آقای لرنی در روستای فیلستان بخش مرکزی که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید، این گلخانه در زمینی به مساحت چهار هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده که سه هزار و ۶۰۰ مترمربع آن به سطح زیرکشت اختصاص یافته است.

وی گفت: تأمین آب این مجموعه از طریق حقابه چاه صورت می‌گیرد و سالانه حدود ۳۶۰ هزار شاخه گل در آن تولید خواهد شد. بهره‌برداری از این طرح برای ۱۰ نفر اشتغال پایدار به همراه داشته است.

حیدری افزود: برای اجرای این پروژه ۹۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۳۷ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات دولتی و ۵۳ میلیارد ریال توسط سرمایه‌گذار تأمین شده است. احداث این گلخانه مکانیزه علاوه بر افزایش بهره‌وری آب و جلوگیری از خروج ارز، گامی مؤثر در توسعه نوآوری در تولید گل و گیاه و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه است.

فرماندار پاکدشت در ادامه گفت: شهرستان پاکدشت با بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیرکشت گلخانه‌ای و تولید سالانه بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون شاخه گل بریده و ۸۰ میلیون گلدان زینتی و ساختمانی، رتبه نخست تولید گل و گیاه را در استان تهران و کشور به خود اختصاص داده است، هم‌اکنون بیش از دو هزار و ۶۰ واحد گلخانه‌ای فعال در پاکدشت وجود دارد که سالانه حدود یک و نیم میلیارد گل شاخه بریده و گلدانی تولید می‌کنند و سهم بسزایی در تأمین بازار داخلی و صادرات دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در هفته دولت خط تولید ظروف پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و پلی‌استایرن در شهرک صنعتی شنزار افتتاح شد. این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد تومان راه‌اندازی گردید و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۶ نفر را فراهم کرد.

فرماندار پاکدشت افزود: این واحد صنعتی نمونه‌ای روشن از عزم جدی دولت چهاردهم در حمایت از تولید و تحقق شعار سال است. این طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پشتیبانی دولت به بهره‌برداری رسید و نشان داد که همکاری دولت و بخش خصوصی می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند.

وی ادامه داد: پاکدشت با داشتن چهار شهرک صنعتی و بیش از دو هزار واحد فعال، سهم چشمگیری در اقتصاد کشور و استان تهران دارد. توسعه واحدهای صنعتی، جهشی بزرگ در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه ایجاد خواهد کرد و فرمانداری نیز تمام توان خود را برای تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایه‌گذاران به کار گرفته است.

حیدری همچنین گفت: در هفته دولت امسال ۲۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال در بخش‌های صنفی و صنعتی به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها شامل راه‌اندازی خطوط تولید واحدهای صنعتی، کلنگ‌زنی شهرک صنفی صنعتگران، افتتاح اتاق اصناف پاکدشت، فاز دوم میدان تره‌بار راه ابریشم و سردخانه امیرراد است. این طرح‌ها در مجموع زمینه اشتغال برای دو هزار و ۹۵۷ نفر را فراهم می‌کنند.

وی افزود: تنها برای راه‌اندازی خط تولید ظروف پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در شهرک صنعتی شنزار، ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است. این طرح به تنهایی اشتغال‌زایی برای ۱۰۰ نفر را به دنبال دارد و نمونه‌ای موفق از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است.

فرماندار پاکدشت در ادامه به افتتاح ساختمان اتاق اصناف شهرستان پس از ۱۵ سال وقفه اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف پاکدشت ۱۷ اتحادیه فعال را تحت پوشش دارد و نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا می‌کند. اصناف ما هر روز در خط مقدم جنگ اقتصادی حضور دارند و در شرایط سخت با تمام توان در خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال ۴۴ پروژه اقتصادی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان در شهرستان پاکدشت به بهره‌برداری رسید که زمینه‌ساز اشتغال گسترده و نویدبخش آینده‌ای روشن برای پاکدشت است.

حیدری ادامه داد: بخش قابل توجهی از اشتغال‌زایی‌های استان تهران در بخش تولید، در پاکدشت محقق می‌شود و این شهرستان در تأمین کالاهای اساسی و خدمت‌رسانی نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی نقش‌آفرین است.

فرماندار پاکدشت افزود: با پیگیری‌های مستمر اتاق اصناف، پیوندی مؤثر بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شد و این تعامل زمینه‌ساز پویایی بیشتر اقتصاد شهرستان خواهد بود. در روزهای سخت و شرایط بحرانی، اصناف و اتحادیه‌ها تلاش کردند تا آرامش بازار حفظ شود و نوسانات قیمتی کنترل گردد.