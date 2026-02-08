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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

نوسازی مدارس در بافت‌های فرسوده شهری تهران

نوسازی مدارس در بافت‌های فرسوده شهری تهران

شهردار منطقه ۱۳ تهران از نوسازی مدارس در بافت‌های فرسوده شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری با حضور علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و جمعی از نمایندگان سازمان‌های خدمات‌رسان و حوزه‌های اجرایی گفت: در این جلسه، مسائل و موضوعات موجود در بافت فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی برای بهبود زندگی شهروندان این محدوده اتخاذ شد که اجرای این تدابیر تأثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت و زیست در محله‌های بافت فرسوده منطقه خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه جهت رفع موانع ترافیکی و تسهیل دسترسی شهروندان، گفت: جابه‌جایی تیرهای برق معارض در محله‌های خشکبارچی و صفا، منجر به بازگشایی معابر و کاهش حجم ترافیک خواهد شد و این اقدام در سال آینده با تامین اعتبار لازم در دستور کار قرار گرفته است.

مرتضوی، در خصوص نوسازی مدارس دربافت فرسوده اظهار داشت: در این دوره از مدیریت شهری اقدامات ویژه ای از جمله تعمیرات، احداث سرویس‌بهداشتی، آسفالت و رنگ‌آمیزی مدارس صورت گرفته است و در راستای ادامه خدمات رسانی در حوزه نوسازی مدارس هماهنگی لازم جهت اختصاص بودجه مورد نیاز توسط اداره نوسازی مدارس شهر تهران به منظور بازسازی و تجهیز مدارس این محدوده، با توجه به نیازسنجی انجام شده با همکاری منطقه و آموزش و پرورش، صورت گرفته است.

شهردار منطقه ۱۳ با تأکید بر توانمندسازی خانواده های کم‌برخوردار ساکن در بافت‌فرسوده اظهار داشت: با همکاری سازمان‌های فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و کمیته امداد، دوره‌های آموزشی جهت مهارت افزایی خانوارهای کم برخوردار و زنان سرپرست خانوار برگزار و خدمات سلامت محور به خانواده‌های دارای آسیب اجتماعی ارائه خواهد شد.

مدیریت شهری منطقه 13 در پایان تاکید کرد: تسریع در نوسازی بافت های فرسوده و رفع مشکلات موجود، بازگشایی معابر و توانمندسازی خانوارها بخشی از موضوعات و اولویت‌های جدی شهرداری منطقه ۱۳ است که با همکاری همه سازمان‌های خدمات‌رسان و ادارات اجرایی، پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6743111

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