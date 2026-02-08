به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری با حضور علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و جمعی از نمایندگان سازمان‌های خدمات‌رسان و حوزه‌های اجرایی گفت: در این جلسه، مسائل و موضوعات موجود در بافت فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی برای بهبود زندگی شهروندان این محدوده اتخاذ شد که اجرای این تدابیر تأثیر بسزایی در ارتقاء کیفیت و زیست در محله‌های بافت فرسوده منطقه خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه جهت رفع موانع ترافیکی و تسهیل دسترسی شهروندان، گفت: جابه‌جایی تیرهای برق معارض در محله‌های خشکبارچی و صفا، منجر به بازگشایی معابر و کاهش حجم ترافیک خواهد شد و این اقدام در سال آینده با تامین اعتبار لازم در دستور کار قرار گرفته است.

مرتضوی، در خصوص نوسازی مدارس دربافت فرسوده اظهار داشت: در این دوره از مدیریت شهری اقدامات ویژه ای از جمله تعمیرات، احداث سرویس‌بهداشتی، آسفالت و رنگ‌آمیزی مدارس صورت گرفته است و در راستای ادامه خدمات رسانی در حوزه نوسازی مدارس هماهنگی لازم جهت اختصاص بودجه مورد نیاز توسط اداره نوسازی مدارس شهر تهران به منظور بازسازی و تجهیز مدارس این محدوده، با توجه به نیازسنجی انجام شده با همکاری منطقه و آموزش و پرورش، صورت گرفته است.

شهردار منطقه ۱۳ با تأکید بر توانمندسازی خانواده های کم‌برخوردار ساکن در بافت‌فرسوده اظهار داشت: با همکاری سازمان‌های فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و کمیته امداد، دوره‌های آموزشی جهت مهارت افزایی خانوارهای کم برخوردار و زنان سرپرست خانوار برگزار و خدمات سلامت محور به خانواده‌های دارای آسیب اجتماعی ارائه خواهد شد.

مدیریت شهری منطقه 13 در پایان تاکید کرد: تسریع در نوسازی بافت های فرسوده و رفع مشکلات موجود، بازگشایی معابر و توانمندسازی خانوارها بخشی از موضوعات و اولویت‌های جدی شهرداری منطقه ۱۳ است که با همکاری همه سازمان‌های خدمات‌رسان و ادارات اجرایی، پیگیری می‌شود.