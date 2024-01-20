به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه یک سوم جمعیت شهری در محدوده محلات هدف بازآفرینی شهری سکونت دارند، بر ضرورت مشارکتپذیری مردم برای همکاری در ارتقای محلات هدف بازآفرینی تاکید کرد و گفت: طبق آخرین آمارها در دولت سیزدهم بیش از ۱۹۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که با احتساب ۲۱ هزار پروانه صادره در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که در این دولت در قالب تبصره ۱۸ به بانک برای دریافت تسهیلات کمبهره نوسازی معرفی شدند، در مجموع کار ساخت ۲۱۱ هزار واحد در بافتهای فرسوده آغاز شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: تاکنون ۵۵ هزار و ۷۱ واحد به بهرهبرداری رسیده است. در برنامه است که تا پایان امسال تعداد واحدهای در دست ساخت در بافتهای فرسوده به عدد ۲۴۰ هزار واحد برسد.
این مقام مسؤول از برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بهرهبرداری از ۳۰ هزار واحد نوسازی شده در بافتهای فرسوده در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: برنامهریزی شده تا برای دهه فجر ۳۰ هزار واحد بهرهبرداری شود که تاکنون بیش از ۵ هزار واحد در نقاط مختلف کشور در قالب سفرهای استانی رئیسجمهوری و وزیر راه و شهرسازی در استانهای فارس، کردستان، چهارمحال و بختیاری، البرز، گلستان، زنجان و اردبیل بهرهبرداری شد.
آئینی در خصوص خدمات روبنایی و فعالیتهای شرکت بازآفرینی در این باره، گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه محرومیتزدایی و توانمندسازی به ویژه در سکونتگاههای غیررسمی اقدامات قابلتوجهی را به انجام رسانده است. در ابتدای دولت سیزدهم یکهزار و ۲۴۵ پروژه نیمه تمام در این بخش باقیمانده بود که ما تمامی تلاش خود را صرف کردیم تا این پروژههای رها شده و نیمه تمام را تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در حوزه محرومیتزدایی و توانمندسازی ساکنان بافتهای ناکارآمد ۹۴۸ پروژه به اتمام رسیده است، از برنامه اتمام ۲۹۷ پروژه باقیمانده تا پایان سال آتی خبر داد.
به گفته آئینی، در دولت سیزدهم تاکنون یکهزار میلیارد تومان برای محرومیتزدایی و توانمندسازی ساکنان بافتهای فرسوده سرمایهگذاری شد. از جمله مهمترین پروژههای شاخص میتوان به تأسیس مراکز اورژانس اجتماعی، مراکز جامع سلامت، مجتمع ورزشی، مجتمع فرهنگی- هنری، مدارس، درمانگاه و سایر در محلات ناکارآمد، اشاره کرد.
بهسازی و آسفالت معابر خاکی ۲ هزار و ۵۰ کیلومتر در ۳۷۵ شهر با هزار میلیارد تومان دیگر
آئینی ادامه داد: در بخش محرومیتزدایی و آسفالت معابر در این دو سال ۲ هزار و ۵۰ کیلومتر در ۳۷۵ شهر، معابر خاکی با اعتباری بالغ بر هزار و ۵۰ میلیارد تومان سهم شرکت بازآفرینی علاوه بر سهم شهرداریها صرف بهسازی و آسفالت معابر هدف بازآفرینی شهری شد.
