به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری پایتخت در رسیدگی به مسائل شهروندان و تسریع در نوسازی گفت: تاکنون ۴۸۰ وسیله نقلیه آسیبدیده شامل ۴۴۰ خودرو و ۴۰ موتورسیکلت در این منطقه ثبت شده است.
این مقام مسئول افزود: با حضور میدانی کارشناسان بیمه و همکاری کارگروه ستاد بازسازی این منطقه، تاکنون ۴۲۰ مورد از این وسایل نقلیه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته که نشاندهنده پیشرفت بیش از ۸۷ درصدی در فرآیند کارشناسی است.
مرتضوی ادامه داد: تلاش و پیگیریهای منسجم و مستمر اعضای کارگروه ستاد بازسازی در منطقه ۱۳ نقش مؤثری در سرعتبخشی به روند رسیدگی داشته و این فعالیتها تا پایان ارزیابیها ادامه خواهد یافت.
