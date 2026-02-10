محدودیت های ترافیکی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسیآبادی اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز طبق سال های گذشته، از میدان ۱۵ خرداد به سمت حرم مطهر امامرضا(ع) برگزار خواهد شد.
رئیس پلیس راهور مشهد افزود: از ساعت ۲۲ شب ۲۱ بهمنماه، انسداد کامل معابر و ایجاد محدودیتها برای پاکسازی مسیر راهپیمایی(میدان ۱۵ خرداد به سمت حرم مطهر امامرضا(ع) ) انجام خواهد شد و در صورت توقف خودروها به پارکینگ منتقل خواهد لذا از مردم تقاضا میکنیم از پارک وسیله نقلیهشان در خیابان امامرضا(ع)، حدفاصل میدان بیتالمقدس تا تقاطع دانش و از تقاطع دانش تا میدان بسیج و از میدان بسیج تا میدان ۱۵ خرداد، خودداری کنند.
وی تصریح کرد: در همین راستا محدودیت دیگری در خیابان اندرزگو تا میدان بیتالمقدس و زیرگذر حرم مطهر در نظر گرفته شده است که از شهروندان میخواهیم در این محور نیز خودرو پارک نکنند.
موسی آبادی به مسیرهای جایگزین اشاره کرد و گفت: مسیرهای جایگزین در ضلع غرب یعنی خیابان امامخمینی(ره) و ضلع شرق خیابان ۱۷ شهریور و خیابان کوشش در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور مشهد افزود: در مسیرهای پنجگانه به سمت حرم مطهر به جز خیابان امامرضا(ع)، خیابان نواب صفوی از خیابان شهدای گوهرشاد، خیابان طبرسی از تقاطع میدان شهید گمنام و خیابان شیرازی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر، استقرار نیروهای راهور نسبت به روزهای گذشته پررنگتر خواهد بود و محدودیت ورود به زیرگذر حرم رضوی انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: محدودیتهای گفتهشده تا پایان مراسم راهپیمایی ادامه خواهد یافت و از شهروندان گرامی خواهشمندیم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا پلیس هم بتواند در ایجاد انضباط ترافیکی در معابر برگزاری راهپیمایی و دیگر شریانهای یادشده، انجام وظیفه کند.
نظر شما