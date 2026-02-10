همدان نمونه موفق در احیای میراث فرهنگی و گردشگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح پروژههای گردشگری همدان، این استان را نمونهای موفق در حوزه احیای میراث فرهنگی و توسعه گردشگری دانست و گفت: همدان به الگویی قابل توجه در این عرصه تبدیل شده است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از استانهای مختلف کشور افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد همدان از موقعیتی ممتاز در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است که این دستاورد بیش از هر چیز حاصل پیگیری مستمر و رویکرد اجماعمحور مجموعه تخصصی این حوزه است.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی با بیان اینکه در سفرهای مکرر خود به همدان همواره با طرحها و اقدامات تازه روبهرو میشود، ادامه: پروژههایی که امروز به بهرهبرداری رسید، نمونههایی موفق از کسبوکارهای مرتبط با گردشگری هستند که در ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه شهرستانها تأثیرگذارند.
وی با تأکید بر پیشینه تاریخی و تمدنی همدان اظهار کرد: شهر همدان از گذشته جایگاهی برجسته در تاریخ ایران داشته و مدیریت استان در تلاش است متناسب با این ظرفیت، جایگاه همدان را در فهرست شهرهای گردشگرپذیر و همچنین شهرهای دارای مزیت در تولید و صادرات صنایعدستی تثبیت کند.
ضرغامی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند رو به رشد در حوزه گردشگری، احیای بناهای تاریخی و حمایت از کسبوکارهای مرتبط در استان ادامه داد: انتظار میرود این مسیر با سرعت و قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی همچنین به ظرفیتهای شهرستان ملایر در حوزه میراث فرهنگی و صنایعدستی اشاره کرد و افزود: ملایر با برخورداری از بافت تاریخی ارزشمند و برندهای شناختهشدهای همچون منبت، مبلمان و هنرهای چوبی، از هویت فرهنگی متمایزی در کشور برخوردار است.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی افزود: بهرهگیری از این توانمندیها در پروژههای گردشگری میتواند به تقویت برند شهری ملایر، افزایش مدت ماندگاری گردشگران و تحقق توسعه پایدار منطقه کمک کند.
وی در پایان گفت: صیانت فعال و بهرهبرداری اصولی از بناهای تاریخی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، بستر اشتغالزایی، جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی را فراهم میکند و همکاری نزدیک صندوق احیا با دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری در دستیابی به این اهداف بسیار مؤثر است.
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