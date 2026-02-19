به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: مسکو هرگز از موضع خود در حمایت از توسعه فناوری صلح آمیز هستهای ایران منحرف نشده و قصد ندارد در آینده نیز منحرف شود.
معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: در مورد موضع روسیه در صحنه بینالمللی، میدانید که ما همیشه قاطعانه از حق مردم ایران برای توسعه مستقل، از جمله در زمینه فناوری صلحآمیز هستهای، دفاع کردهایم. ما هرگز از این موضع خود منحرف نشدهایم و قصد نداریم این کار را انجام دهیم.
به گزارش تاس، علاوه بر این، گروشکو تأکید کرد که روابط بین روسیه و ایران «بر اساس تجربه تاریخی طولانی» است.
این مقام روسیه سپس خاطرنشان کرد: شکی در این مورد وجود ندارد. ما یک توافقنامه مشارکت راهبردی داریم. ما در منطقه همسایه هستیم. تجارت، همکاری اقتصادی و روابط فرهنگی بسیار خوبی در حال توسعه است، بنابراین ما به این کار ادامه خواهیم داد.
