به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبرپور بعد از ظهر یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران مقارن با سالروز ثبت تپه باستانی حصار دامغان در فهرست آثار ملی ایران به میزبانی میراث فرهنگی دامغان بیان کرد: یکی از مهمترین مخاطرات برای تپه حصار عبور ریل راه آهن از جوار آن بود.

وی از آغاز روند اجرایی جابجایی ریل راه‌آهن از محدوده این محوطه تاریخی خبر داد و ابراز کرد: این اقدام دستور دادستانی استان سمنان را دارد و با هدف صیانت از میراث هفت هزارساله تپه حصار انجام خواهد شد.

رئیس میراث فرهنگی دامغان با بیان اینکه مصوبه جابجایی ریل راه آهن در نشستی با حضور همه مسئولان ذیصلاح مصوب شده است، تاکید کرد: در این نشست از دادستانی استان سمنان، اداره کل راه آهن شمالشرق (۱) و اداره کل میراث فرهنگی و… حضور داشتند و همه جوانب را بررسی و سپس طرح را مصوب کرده اند.

اکبرپور با بیان اینکه جلوگیری از بروز آسیب‌های بیشتر به این محوطه تاریخی هفت هزار ساله هدف این طرح است، تاکید کرد: کاهش سرعت قطارها در محدوده تپه حصار تا زمان انتقال ریل‌ها از دیگر درخواست‌هایی بود که به راه آهن اعلام شده و انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های تاریخی فلات ایران است، افزود: پاسداری از این گنجینه ارزشمند یکی از اولویت‌های میراث فرهنگی شهرستان دامغان است.