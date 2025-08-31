محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه خطوط حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: هر ایستگاه جدید مترو، به‌طور متوسط سه تا چهار درصد به ظرفیت جابه‌جایی شهر تهران اضافه می‌کند. وقتی یک شبکه کامل شکل می‌گیرد، اثر آن در کل شبکه به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. این افزایش ظرفیت، نقش مهمی در کاهش استفاده از خودروی شخصی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا دارد.



وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه خط ۱۱ مترو بیان کرد: این خط به‌عنوان رینگ پیرامونی شهر تهران، با کمک خط ۹ مترو، مناطق کمتر برخوردار ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ را پوشش می‌دهد. این پروژه، اتفاق بزرگی برای این مناطق است و تکمیل این رینگ، تأثیر بسزایی در بهبود حمل‌ونقل عمومی خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری مشترک شهرداری و دولت؛ مدل ۵ درصدی تا زمان تأمین فاینانس

وی با توجه بر اینکه نحوه تأمین مالی پروژه‌ها چگونه خواهد بود، توضیح داد: در احداث خطوط مترو، سهم دولت و شهرداری به‌صورت ۵۰،۵۰ است. و بر این اساس تا زمان عملیاتی شدن فاینانس از سوی دولت، توافق کرده‌ایم که پیمانکاران از جمله قرارگاه خاتم، پروژه‌ها را به‌صورت مرحله‌ای و در قالب مدل ۵ درصدی اجرا کنند؛ یعنی ۵ درصد از کل پروژه را انجام داده، تسویه کنند و سپس وارد مرحله بعد شوند. این روند ادامه خواهد داشت تا زمانی که مسیر فاینانس باز شود.

اولویت ساخت ایستگاه‌ها در خطوط ۸ و ۱۱ مشخص شد

هرمزی در پایان تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک و طراحی‌های مشاوران، اولویت ساخت ایستگاه‌ها در خطوط ۸ و ۱۱ مشخص شده است. شرکت مترو نیز با توجه به ضرورت‌ها، عملیات اجرایی را پیش خواهد برد تا این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.