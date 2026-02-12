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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

واژگونی خودروی پراید یک فوتی برجا گذاشت

واژگونی خودروی پراید یک فوتی برجا گذاشت

قزوین- واژگونی خودروی پراید در آزادراه قزوین–زنجان یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در آزادراه قزوین–زنجان، منجر به جان‌باختن یک نفر شد.

این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ روز پنج‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه، در مسیر زنجان به قزوین و در پنج کیلومتری منطقه قره‌باغ رخ داد و پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس استان، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس قره‌باغ به محل اعزام شد.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام بررسی‌های اولیه، فوت یک مرد را در محل حادثه تأیید کردند.

گفتنی است علت دقیق وقوع این سانحه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

کد مطلب 6747402

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