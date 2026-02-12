واژگونی خودروی پراید یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در آزادراه قزوین–زنجان، منجر به جانباختن یک نفر شد.
این حادثه ساعت ۱۵:۳۰ روز پنجشنبه ۲۳ بهمنماه، در مسیر زنجان به قزوین و در پنج کیلومتری منطقه قرهباغ رخ داد و پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس استان، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس قرهباغ به محل اعزام شد.
کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام بررسیهای اولیه، فوت یک مرد را در محل حادثه تأیید کردند.
گفتنی است علت دقیق وقوع این سانحه توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.
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