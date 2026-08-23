افتتاح ۳۲۰ پروژه با اعتبار ۱۱۷۰ میلیارد تومان؛ شازند در مسیر پیشرفت

حجتاله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، هفته دولت را فرصتی ارزشمند برای تبیین اقدامات اجرایی و بیان دستاوردهای نظام در سطح شهرستانها دانست و افزود: امسال هفته دولت در شرایطی برگزار میشود که جمعی از خدمتگزاران نظام در جریان حملات اخیر به درجه رفیع شهادت نائل شدهاند.
وی گفت: باید با تداوم مسیر خدمت، نشان دهیم که حتی در کوتاهترین مدت مسئولیت نیز میتوان برای بهبود زندگی مردم اثرگذار بود.
فرماندار شازند با تبیین شعار دولت در سال جاری، اظهار کرد: دولت علاوه بر انجام وظیفه در حوزه دفاع از کشور، پشتیبانی از نیروهای مسلح و ایستادگی در برابر تهدیدها، خدمترسانی به مردم را نیز با جدیت و با شعار «پای کار مردم» دنبال میکند.
وی با اعلام برنامه عملیاتی هفته دولت در شازند افزود: از فردا دوشنبه در شهر مهاجران، برنامههای متنوعی از جمله افتتاح پروژهها، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و برگزاری میز خدمت آغاز خواهد شد.
نصیری گفت: در یکی از روزهای این هفته، پروژههای دهیاریها، احداث مدرسه در روستای جلایر، طرحهای حوزه برق، پروژههای جهاد کشاورزی و برنامه دیدار با خانواده شهید مختارینسب با حضور استاندار مرکزی برگزار خواهد شد.
فرماندار شازند گفت: همزمان با هفته دولت حدود ۳۲۰ پروژه در حوزههای مسکن ملی، زیرسازی، آسفالت، زمین چمن و سایر پروژههای عمرانی در این شهرستان اجرا یا در دستور کار قرار گرفته است که مجموع اعتبار آنها بالغ بر یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این طرحها، شامل نزدیک به ۱۵۰ پروژه توسط دهیاریهای شهرستان شازند اجرا شده است.
نصیری با اشاره به به موضوع تأمین آب شرب گفت: برای رفع مشکل کمآبی روستای اکبرآباد، حفر چاه جدید در دستور کار است و برنامههایی نیز برای مناطق قدمگاه، کزاز و غینر در نظر گرفته شده است که در صورت عدم بروز مانع در روند اجرایی، مشکل این مناطق برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی گفت: انتظار است مردم شهرستان شازند با رعایت الگوی مصرف، در کنار اقدامات دستگاههای اجرایی، برای عبور از چالشهای حوزه آب تعامل و همافزایی لازم را داشته باشند.
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