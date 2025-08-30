آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شازند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر شنبه در آئین افتتاح طرح‌های حوزه برق رسانی شهرستان شازند اظهار کرد: هر پروژه‌ای که عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود در اولویت اجرا قرار دارد و بر همین اساس این طرح‌ها نیز باید تا پایان سال به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی شازند افزود: به دلیل شرایط سردسیر منطقه، لازم است روند اجرای کار با سرعت بیشتری دنبال شود تا پیش از آغاز فصل سرما و بارندگی‌ها با مشکل مواجه نشویم.

استاندار مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر کمک به تأمین انرژی پاک، در رفع ناترازی برق و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان استان نیز مؤثر خواهد بود.

زندیه‌وکیلی در ادامه با دعا برای نزول باران رحمت الهی گفت: کشاورزان با سختی‌های بسیاری روبه‌رو هستند و امیدواریم خداوند متعال با الطاف خود، رحمت و برکتش را شامل حال مردم این منطقه و کشور کند.

بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه شاخص برق در شهرستان شازند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های شاخص شهرستان شازند به مناسبت هفته دولت گفت: با اعتباری بالغ بر ۳۵۸ میلیارد ریال، پنج پروژه مهم در بخش‌های مختلف برق این شهرستان اجرا و یا افتتاح شد.

محمود محمودی افزود: این طرح‌ها شامل ۳ نیروگاه خورشیدی در بخش کشاورزی به ظرفیت ۳۳۰ کیلووات، نیروگاه خورشیدی حمایتی کمیته امداد با مجموع ظرفیت ۵۰ کیلووات، احداث روشنایی در بلوار سردار سلیمانی مهاجران، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق ۲۹ روستا و همچنین پروژه تأمین برق طرح مسکن ملی شهر مهاجران است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تأکید بر اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود زیرساخت‌های شبکه برق از اولویت‌های این شرکت است، گفت: این پروژه‌ها در راستای تأمین پایدار برق، کاهش تلفات شبکه و حمایت از تولید و مصرف بهینه انرژی در سطح استان به بهره‌برداری رسیده است.

محمودی با اشاره به شعار هفته دولت "ایران‌آباد؛ ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع" بیان کرد: دولت همواره در کنار مردم است و مجموعه صنعت برق استان با تمام توان برای رفع مشکلات و بهبود خدمات به مشترکان تلاش می‌کند.