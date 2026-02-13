درخواست مهم الشارجه از AFC بابت برگزاری همزمان مسابقات آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC قرار است هفته پایانی مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن برگزار شود. در همین حال باشگاه الشارجه از AFC درخواست کرده که با توجه به حساسیت مسابقات، دیدارهای این هفته به صورت همزمان برگزار شود.

رسانه «سدد» امارات در این رابطه نوشت: باشگاه الشارجه با ارسال درخواستی به کنفدراسیون فوتبال آسیا، خواستار برگزاری دیدار هفته هشتم مرحله مقدماتی لیگ نخبگان آسیا مقابل تیم نسف قرشی در همان زمان برگزاری سایر مسابقات همزمان این مرحله شد.

این درخواست در حالی مطرح شده که تیم‌های السد، الدحیل و الغرافه نیز همچنان شانس صعود دارند و هم‌امتیاز یا نزدیک به هم هستند و تعیین تکلیف سهمیه‌های صعود به مرحله بعدی به نتایج همین دیدارهای پایانی بستگی دارد.

لازم به ذکر است که تیم فوتبال تراکتور تنها نماینده ایران در این رقابت هاست و پیش از این صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرده است و در هفته پایانی مرحله گروهی باید روز سه شنبه ۲۸ بهمن و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران رو در روی الغرافه قطر قرار گیرد.