شیرعلیپور: حضور میلیونی مردم در ۲۲ بهمن پاسخ روشن به دشمنان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیرعلیپور در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان سرعین با اشاره به حضور پرشور و گسترده ملت ایران در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، اظهار کرد: این حضور عظیم مردمی بار دیگر نشان داد که توده‌های مردم ستون اصلی دین، انقلاب و سد مستحکم در برابر دشمنان هستند.

وی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در عهدنامه مالک اشتر، گفت: امام علی(ع) می‌فرمایند ستون دین و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، توده مردم‌اند و مسئولان باید توجه و عنایت خود را معطوف به مردم کنند؛ حقیقتی که در راهپیمایی باشکوه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به‌وضوح نمایان شد.

امام جمعه شهرستان سرعین تصریح کرد: وقتی تصاویر حضور میلیونی مردم ایران در خیابان‌ها را مشاهده می‌کنیم، به‌خوبی درمی‌یابیم علت کینه‌ورزی و دشمنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی با ملت ایران چیست.

حجت‌الاسلام شیرعلیپور تأکید کرد: آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی تنها محدود به صداوسیما یا تریبون‌های نماز جمعه نیست، بلکه همه صاحبان فکر، اندیشه و بصیرت باید در میدان حضور فعال داشته باشند و در روشنگری جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، افزود: ولی‌فقیه و نایب امام زمان(عج) با صدور پیامی از حضور باشکوه ملت ایران قدردانی کردند و بنده نیز درود و سلام خود را نثار همه مردمی می‌کنم که با حضور آگاهانه خود، بار دیگر وفاداری‌شان به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه شهرستان سرعین در پایان با انتقاد از برخی سوءمدیریت‌ها، گفت: افرادی که در جایگاه مسئولیت، اداره یا فعالیت اقتصادی خود منافع شخصی، باندی و جناحی را بر منافع نظام و ملت ترجیح می‌دهند و به مردم جفا می‌کنند، با عملکرد خود به کشور آسیب می‌زنند و حقاً به دین، قرآن و آرمان‌های اسلامی خیانت می‌کنند.